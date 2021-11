Il franchising Nomasvello vede il traguardo dei 200 centri estetici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche in tempo di pandemia, il franchising Nomasvello sta crescendo e vede il traguardo dei 200 punti in tutta Italia. A cominciare da tre tre nuove aperture in Lombardia entro fine anno a cui si aggiunge la grande espansione Puglia dove «c'è ancora molto spazio - dice Francesco Farina, responsabile dello sviluppo del network - e in generale sono molte le giovani che hanno deciso, in questo tempo difficile di Covid, di fare il salto e di diventare da dipendenti a imprenditrici».

Tra le ultime inaugurazioni Altamura in Puglia, Roma quartiere Monteverde, Battipaglia, San Giorgio a Cremano e Casalnuovo di Napoli in Campania e Corigliano Rossano in Calabria. Entro il 31 dicembre arriveranno nuovi negozi a Brescia (quartiere 2), Mariano Comense e Paderno Dugnano in Lombardia, Firenze Novoli e Pistoia in Toscana, Mondragone, Marigliano e Quarto in Campania, Monterotondo nel Lazio (secondo centro delle imprenditrici proprietarie di Roma Prati), Sciacca in Sicilia, Altamura, Andria e Taranto in Puglia.

Per supportare le nuove aperture Nomasvello ha introdotto la formula che consente di rateizzare il 50% dell'investimento in 5 anni e di abbonare le rate delle royalties per i primi sei mesi. Si tratta di una misura a favore di chi vuole fare il salto da imprenditore e non avendo capitali non vuole esporsi con gli istituti di credito.

«Nei confronti degli investitori la proposta di Nomasvello è sempre efficace - dice Antonello Marrocco direttore generale di Nomasvello - tant'è che molti professionisti e imprenditori guardano alla nostra proposta in termini di ritorni molto interessanti. La realtà solida della nostra azienda da molte garanzie».