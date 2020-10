Il franchising pensa alla ripartenza Con dirette streaming e momenti interattivi la prossima edizione del Salone del Franchising Milano/Ret@il Innovation Forum si apre alle nuove sfide del commercio moderno di Enrico Netti

La prossima edizione del Salone del Franchising Milano/Ret@il Innovation Forum si svolge online il 22 e 23 ottobre con dirette streaming. Una due giorni con convegni, incontri, dibattiti e momenti di formazione anche interattivi dedicati al commercio moderno. «La pandemia ha modificato le nostre abitudini, in questi mesi abbiamo studiato i cambiamenti e intercettato i nuovi trend del mercato. Questo ci permette di proporre un format al passo con i tempi, innovativo e che incontra i nuovi bisogni» spiega Marco Moretti, executive chairman di Fandango Club che organizza il Salone in cui Assofranchising è in qualità di main Partner e Federfranchising come content partner.

Nuova l’area Ret@il Innovation Forum powered by Jakala che risponde alle sfide e cambiamenti portati dalla pandemia. «Si tratta di un palinsesto verticale che affianca quello di Salone Franchising Milano con appuntamenti e contenuti formativi ad alto valore aggiunto, realizzati con l’apporto di Jakala, la prima martech company Italiana che offre supporto in ambito strategico, analitico, digitale, media e tecnologico, e la collaborazione di Retail Hub, il business accelerator che aiuta brand e retailer a restare aggiornati sull’innovazione e ad entrare in contatto con le migliori start/scale up tech & digital, a livello globale» continua Moretti. Tra gli eventi online in programma ci sono convegni, interviste, speech dedicati alle tematiche più interessanti del mercato, corsi di formazione, panel con manager di importanti aziende nazionali ed internazionali moderati dagli esperti di Jakala discuteranno di store del futuro.

È possibile seguire l’evento e parteciparvi previa registrazione su salonefranchisingmilano.com.