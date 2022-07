«Il futuro dell'architettura? Fare di più, con meno», parola di Norman Foster

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lord Norman Foster ha concepito alcuni degli edifici più iconici del mondo: il Gherkin di Londra, il Reichstag di Berlino, l'Apple Park di Cupertino e il quartier generale della Hong Kong & Shanghai Bank. Ma se gli si chiede quale futuro progetterebbe, avendo a disposizione risorse illimitate, il suo ideale non è uno skyline alla Blade Runner, con grattacieli cinetici e auto volanti, bensì qualcosa di più semplice e sostenibile, costruito intorno al concetto di comunità. «Un quartiere autosufficiente», racconta dalla sua casa negli Stati Uniti. Ottantasei anni, abbronzato, è impeccabile nel suo look casual, interamente bianco. «La progettazione è una continua ricerca della perfezione, quindi dovrebbe esserci sinergia tra la vita che si vive e i rifiuti che si generano: invece di essere interrati, dovrebbero essere trattati in modo da produrre energia o diventare qualcos'altro, per esempio fertilizzanti», continua con il tono sicuro e misurato di un oratore esperto. «Così si produrrebbe energia pulita, superando la vecchia concezione delle grandi centrali elettriche e delle linee ad alta tensione proprio com'è accaduto alle vecchie infrastrutture con pali del telefono, cavi e scambi nel campo delle comunicazioni. Questo ipotetico quartiere funzionerebbe in modo più elegante, oltre a fare di più con meno».

Le affermazioni di Foster sulla sostenibilità non stupiscono: è un concetto sul quale lavora da tempo. E non sorprende nemmeno la sua convinzione che le città siano il futuro, nonostante il cambio di paradigma portato dalla pandemia. Ne ha parlato in alcuni recenti incontri, facendo notare come le città evolvano in continuazione, tracciando parallelismi con altri eventi traumatici della storia che hanno amplificato e accelerato i cambiamenti. «Se pensiamo al Dna di Londra, con le case a schiera georgiane e gli edifici di mattoni, non ci vengono in mente i sistemi antincendio, il Grande Incendio di Londra, il regolamento edilizio sui muri di confine. Pensiamo a piazze, spazi pubblici maestosi e a una città intensa, percorribile a piedi, sostenibile». Saggiamente Foster si guarda bene dal fare previsioni; piuttosto suggerisce un futuro possibile, in cui i cambiamenti nel campo della mobilità (la scomparsa di auto che bevono litri di benzina) e nella destinazione d'uso degli edifici possano migliorare la qualità della vita: convertire un obsoleto parcheggio urbano in una fattoria, consentendo agli abitanti di usare meno acqua, meno fertilizzanti e di ridurre la propria impronta ecologica; trasformare gli uffici dismessi in case per quei lavoratori essenziali che sono stati relegati alle periferie estreme delle metropoli.

Foster di fronte alla Edward P. Evans Hall, la nuova sede della School of Management di Yale, progettata da Foster + Partners e inaugurata nel 2014. Foto Weston Wells.

Queste affermazioni potrebbero sembrare in contraddizione con l'ultimo progetto londinese del suo studio: la ristrutturazione, da un miliardo di sterline, dei grandi magazzini Whiteley – un pezzo di storia della città, concepiti nel 1911 come uno dei primi multistore di lusso – che verranno trasformati nel primo Six Senses hotel & spa della Gran Bretagna, completo di negozi e appartamenti esclusivi. Ma tutto riacquista un senso quando Foster parla del The Whiteley come di un “edificio riciclato”. «Diventerà il non plus ultra della sostenibilità: è un elemento del passato che può essere rigenerato – e questo significa investire sul futuro», afferma. Foster ha sviluppato l'amore per le città e le loro infrastrutture, quella che lui chiama “tessuto urbano”, da ragazzo. È cresciuto in una villetta a schiera di Manchester, quando la città era piena di ciminiere fumanti e fabbriche di mattoni rossi e sorride mentre ricorda di aver abbandonato la scuola a 16 anni per lavorare al Municipio di Manchester, dove era rimasto per due anni prima di essere chiamato a servire nella Raf. «Avevo sempre avuto una passione per gli edifici e mi sono ritrovato immerso nella straordinaria architettura gotico-vittoriana del Municipio. Andavo in giro, imparavo, facevo schizzi»: così descrive la sua vita in città dopo il servizio militare. «È stato allora che l'amore per l'architettura, le macchine, il disegno e la modellazione hanno trovato una sintesi: i puntini si sono uniti e sono riuscito a entrare all'università. Sono stato molto fortunato».