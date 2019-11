Il futuro delle assicurazioni tra nuovi costi del rischio e scenari digitali Si terrà presso la sede del Sole 24 Ore l’annuale appuntamento che coinvolge tutto il mondo assicurativo italiano

3' di lettura

Il futuro delle assicurazioni tra nuovi costi del rischio e scenari digitali è il focus che quest’anno è stato riservato all'annuale appuntamento che coinvolge tutto il mondo assicurativo italiano ogni novembre a Milano: l'«Insurance Summit», organizzato da 24 Ore Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore si terrà lunedì 18 (pomeriggio) e martedì 19 (mattina) novembre presso la sede del Sole 24 Ore e vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti del settore, sia sul fronte istituzionale che sul fronte delle compagnie assicurative.

I temi al centro del summit

Di scenari digitali, rischi e digital transformation si parla subito infatti nella conferenza inaugurale del Summit, che avrà luogo il pomeriggio del 18 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00, subito dopo l'introduzione sull'Insurance Market Overview 2019 a cura di Davide Corradi, Managing Director and Senior Partner Boston Consulting Group.

La conferenza inaugurale, moderata da Laura Galvagni, giornalista del Sole 24 Ore, sarà l'occasione per approfondire subito il punto di vista delle istituzioni nei confronti di queste nuove sfide che coinvolgono ormai tutto il settore assicurativo: interverranno dunque la Presidente di Ania Maria Bianca Farina, il Segretario Generale di Ivass Stefano De Polis, in conversazione con Alessandro Plateroti, editorialista del Sole 24 Ore, che introdurrà anche l'intervento successivo di Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato e-Geos, che sulle nuove tecnologie satellitari e l'intelligenza artificiale a beneficio della previsione del rischio porterà l'esperienza di e-Geos, ioint venture tra il gruppo Telespazio e l'Agenzia Spaziale Italiana. Sul tema verranno intervistati da Laura Galvagni il Presidente di Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola e in videoconferenza Carlo Cimbri, Group CEO di Unipol Gruppo.

Il tema della digital transformation nel settore assicurativo è un tema caro anche a RGI Group: ne parlerà il CEO del Gruppo Vito Rocca insieme ad Alessandro Plateroti.

Alle 16:45 sarà la volta della tavola rotonda “Nuovi scenari, competitor e modelli di redditività”, che coinvolgerà CEO e amministratori delegati delle principali compagnie assicurative italiane sui temi della Digital Transformation, la Solvency, l'uso dei Big Data e degli advanced Analytics, la Cybersecurity in ambito assicurativo per tutelare il cliente e ridurre il rischio e la centralissima Connected Insurance. Il dibattito sarà moderato dal giornalista del Sole 24 Ore Cheo Condina e vedrà l'introduzione a cura di Giulio Dell'Amico Partner KPMG e la partecipazione di Raffaele Agrusti Amministratore Delegato e Direttore Generale ITAS Mutua, Giacomo Campora Amministratore Delegato e Direttore Generale Allianz S.p.A., Alessandro Castellano CEO Gruppo Zurich Italia, Patrick Cohen CEO Gruppo AXA Italia, Matteo Laterza Direttore Generale UnipolSai Assicurazioni, Alessandro Scarfò Amministratore Delegato e Direttore Generale Intesa Sanpaolo Assicura.

Il programma della seconda giornata

La seconda giornata di lavori, martedì 19 novembre, inizierà alle 9:30 con la presentazione dei risultati del World Insurance Report 2019, a cura di Michele Inglese Insurance Director Capgemini Business Unit Italy.