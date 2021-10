Il futuro degli avvocati e commercialisti: le professioni aziendali e la necessità di evoluzione

La polarizzazione ha fatto accrescere anche le vendite relazionali, dove il cliente ha un problema complesso e bisogno di avere o costruire un rapporto di fiducia con chi gli offre il servizio. Questo rapporto richiede incontri e tempo per essere costruito e si basa sui tre elementi della fiducia: credibilità, affidabilità e intimità. I professionisti non possono servire entrambi i “poli” in modo efficace, devono decidere come posizionarsi e se offrire servizi transazionali o relazionali.

Il secondo. L'offerta di servizi è soggetta ad economie di scala e di scopo. I professionisti che si posizioneranno sui servizi transazionali dovranno avere economie di scala, efficienza, servizi base profittevoli, competere (o creare loro stessi) piattaforme digitali tipo Lexooo, creare “reparti di produzione” in “bcc” (Best Cost Countries). I professionisti che si posizioneranno sui servizi relazionali dovranno, invece, avere economie di scopo, efficacia nel servire più bisogni complessi attraverso pool di professionisti con competenze verticali specifiche molto diverse, cercare di comprendere sempre più nel dettaglio il bisogno del cliente (attraverso processi di esplicitazione e analisi dei Job To Be Done), accettare l'incessante passaggio tra modularizzazione e integrazione dell'offerta.

Non si può non scegliere tra i due posizionamenti; ma in entrambi il professionista dovrà diventare anche manager. L'accademia ha dimostrato da tempo che le organizzazioni di professionisti possono essere guidate solo da un professionista e che il “managing director” affronta complessità specifiche e una diminuzione rilevante del proprio fatturato. La prima e forse più rilevante decisione da prendere nel disegno dell'organizzazione è come suddividere i profitti e su questo esistono ricerche specifiche che hanno risposte pronte all'applicazione.

Un professionista buon gestore dello studio aumenta il margine di 8-12 punti percentuali di fatturato (significa di solito triplicare il margine!) e più l'organizzazione è grande più questo impatto è rilevante.

Il terzo. I giovani sono una componente rilevante del vantaggio competitivo perché attraverso specializzazioni innovative possono completare e rinnovare le competenze dell'organizzazione e perché acquisendo in futuro quote dell'organizzazione la valorizzano crescendo come professionisti. Spesso oggi ci si limita a discutere quote di accesso all'apprendistato e sistemi di retribuzione, non c'è quindi da sorprendersi se anche solo le società di revisione e gli studi legali internazionali hanno un'attrattività superiore per i giovani bravi e volenterosi. I professionisti dovrebbero fare della crescita di professionisti che possono diventare soci dell'organizzazione una priorità se non altro perché sono l'unico possibile acquirente futuro delle quote dell'associazione e permettono a chi vende di valorizzare un asset altrimenti senza mercato (e quando manca l'acquirente il professionista è spinto a continuare a lavorare in età avanzata per non “perdere l'avviamento”). Le banche d'affari, e.g. Goldman Sachs, e le società di head hunter, e.g. Egon Zehnder, rappresentano buoni spunti per capire come creare futuri partner, spunti con i quali sarebbe facile battere la concorrenza per i talenti di società di revisione e studi legali internazionali.