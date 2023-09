Il futuro dei biocarburanti tra trasporti e aviazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

A fine marzo il Consiglio UE ha adottato il regolamento sulle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e furgoni. Tali norme puntano a ridurre le emissioni prodotte dal trasporto su strada vietando dal 2035 la vendita di nuovi veicoli che utilizzino combustibili climaticamente non neutri. Ovvero stop ai motori endotermici, che siano diesel, benzina, ibridi o alimentati da biocarburanti.



La decisione è risultata particolarmente indigesta all'Italia che è leader nelle sementi e tecnologie che permettono una produzione di materia prima agricola per biocarburanti non in competizione con la produzione alimentare ma complementare e migliorativa della stessa.

In particolare, ENI è il secondo produttore in Europa di Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) un tipo di carburante verde ottenuto da materie prime di scarto e residui vegetali, e punta a quintuplicarne la produzione annua entro il 2030.

Proprio in virtù di questi primati, fino all'ultimo Roma ha battagliato nei tavoli diplomatici per far escludere i biofuel dal ban europeo in maniera affine a quanto fatto da Berlino con gli e-fuel, i carburanti sintetici ricavati da idrogeno e CO2. Il governo tedesco, minacciando di far saltare l'accordo comunitario, è infatti riuscito a farli riconoscere alla stregua dei combustibili neutri, proteggendo così il suo posizionamento in questa tecnologia su cui ha investito pesantemente, soprattutto in seguito al dieselgate.

A bocce ferme, viene dunque da chiedersi se, indipendentemente dalle valutazioni ambientali, l'Italia non abbia puntato sul “cavallo” sbagliato, su una tipologia di carburante il cui ruolo nella mobilità del futuro potrebbe esser stato ridimensionato dalla normativa europea.