Il futuro della chiave è smart e digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dalle serrature tradizionali ai sistemi di protezione più avanzati, come quelli basati su riconoscimento biometrico e tecnologie IoT, quello del controllo accessi è un settore vitale e in espansione. Se il mercato delle serrature meccaniche dovrebbe sfiorare i 7,8 miliardi di dollari entro la fine del 2026, quello delle serrature intelligenti dovrebbe superare i 3,6 miliardi di dollari entro il 2030 alimentato, ad esempio, dalla crescita della domotica. Ed è proprio in questo campo che opera Keyline, azienda di Conegliano – provincia di Treviso – specializzata nella progettazione e produzione di chiavi e macchine duplicatrici, e proprietà del Bianchi 1770 Group, realtà con 160 dipendenti e un fatturato consolidato di oltre 30 milioni di euro.

Alle classiche chiavi per il settore residenziale e automotive, e alle tradizionali macchine duplicatrici meccaniche, Keyline affianca sempre più soluzioni hi-tech, a base di elettronica e digitale, con soluzioni di smart security, controllo da remoto e strumenti di programmazione.

Loading...

«Da un punto di vista di prodotto tradizionale siamo un’azienda di meccatronica, ma abbiamo da tempo intrapreso un percorso di digitalizzazione della nostra gamma prodotti – afferma l’ad Giacomo Alpago, 34 anni. – La divisione R&D è sempre più il cuore pulsante dell’azienda». Ne è un esempio la duplicatrice elettronica portatile Messenger, presentata alla fine dell’anno scorso, che permette agli addetti ai lavori di intervenire e risolvere sul posto e in tempi brevi situazioni che vanno dal fastidioso al critico, come lo smarrimento o la rottura improvvisa di una chiave di casa.

Keyline ha una produzione 100% made in Italy e vende i suoi prodotti in oltre 50 Paesi. La quota di export, che si aggira intorno all’80%, è diretta soprattutto verso Francia, Germania, Portogallo e Paesi Bassi, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Giappone. In diversi di questi mercati è presente con aziende controllate da Bianchi 1770 Group, ma negli anni si è allargata aprendo anche in Cina, Svezia e Albania.

In un mondo in cui c’è bisogno di sistemi sempre più sofisticati e costantemente aggiornati per mettere in sicurezza beni materiali e dati informatici, l’azienda di Conegliano ha deciso di puntare anche su processi di open innovation, aprendo un dialogo con startup e aziende del settore incentrate esclusivamente su prodotti digitali. Un percorso di contaminazione fortemente voluto da Alpago, laurea in International Business alla Regent's University London e master alla Hult Business School, sempre a Londra. Nominato amministratore delegato lo scorso dicembre, affianca l’altro ad – sua madre, Mariacristina Gribaudi –, e il presidente Massimo Bianchi.