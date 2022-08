Il futuro del clima: prevenire e adattarsi al cambiamento climatico

L'autore concorda quindi che il cambiamento climatico abbia cause antropogeniche e comporti danni rilevanti al sistema socio-economico e sottolinea dunque come sia imperativo intervenire, riducendo le emissioni climalteranti. Ma, secondo Pindyck, tutto ciò non è abbastanza.

È a questo punto che l'autore introduce tre punti che vanno ad aggiungersi a quelli oramai consolidati ed accettati, e che mostrano l'approccio innovativo e pragmatico del libro.

Uno: Ridurre le emissioni non sarà sufficiente e il cambiamento climatico è probabilmente inevitabile. Il prof. Pindyck illustra alcuni possibili futuri scenari e mostra come, anche in uno scenario altamente ottimistico, in cui la maggior parte dei paesi decida di accettare sostanziali riduzioni delle emissioni, le concentrazioni atmosferiche di gas serra continueranno a crescere almeno per un paio di decenni. Ricordiamoci infatti che la permanenza della CO2 in atmosfera è di medio periodo e che gli effetti sul clima non sono immediati ma necessitano di un periodo di latenza di almeno dieci anni. Le temperature continueranno ad aumentare con qualsiasi politica climatica immaginabile (ma realistica). È altamente probabile che l'aumento medio globale nei prossimi 50-70 anni possa essere ben al di sopra degli 1,5/2°C che molti scienziati del clima ed analisti politici hanno definito come limite critico.

Due: L'effetto sul clima è altamente incerto.

Nella sua lunga carriera, il prof. Pindyck ha scritto numerosi articoli su svariati temi relativi all'economia dell'ambiente, dell'energia, l'econometria e la microeconomia. Un argomento di fondo, su cui ha scritto anche un libro oramai diventato un classico della letteratura economica, è l'incertezza: molto sappiamo sul cambiamento climatico ma ci sono ancora molte (troppe) cose ignote. È questo uno dei punti principali in cui Pindyck introduce elementi innovativi di analisi. Sappiamo infatti come dovremmo agire per combattere il cambiamento climatico, per esempio imponendo una carbon tax o obiettivi alle emissioni, come lo Net Zero Emission dell'Unione Europea, ma non sappiamo che cosa esattamente faremo. Il suo approccio è pragmatico e, ahimè, realistico, anche alla luce di ciò che sta accadendo nei contesti geopolitici odierni, caratterizzati da guerre, aumento dei prezzi dell'energia, inflazione e possibile ritorno, in taluni casi, al carbone come fonte energetica. Sappiamo che l'aumento della temperatura causerà dei danni. Ma non sappiamo esattamente né l'entità dell'aumento, tantomeno quali saranno i danni, sia in termini di magnitudo che in termini di geolocalizzazione degli stessi. Quali sono le implicazioni di tutta questa incertezza? Non significa forse che dovremmo aspettare e vedere cosa succede?