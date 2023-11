Il futuro dell’automobile è sulla buona strada

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le auto elettriche stanno tornando in auge come fattore chiave della transizione. Un secolo dopo essere stati soppiantati dai motori termici - allora più performanti e meno costosi - i veicoli elettrici segnano ora un boom globale registrato puntualmente da Acea, European Automobile Manufacturers’ Association, che segnala negli ultimi 12 mesi una crescita costante di immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) nel Vecchio Continente, con un’impennata del 62% nella prima metà dell’anno.



Mettendo a fuoco il panorama italiano, il dato è di un +30,76% di immatricolazioni nei primi dieci mesi di quest’anno. Motus-E, l’associazione di operatori, imprese e movimenti di opinione della filiera automotive che ha come mission quella di accelerare il cambio di passo verso la mobilità sostenibile, avverte tuttavia che, se il possesso di auto elettriche sta finalmente superando il segmento degli early adopter, il mercato nazionale BEV è ancora in affanno rispetto ai partner dell’UE: la quota del full-electric si attesta, infatti, attorno al 3,9% italiano contro il quasi 29,6% dell’Olanda, seguita da Germania (18,1%), Regno Unito (16,4%), Francia (15,9%) e Spagna (5,2%).

A frenare il decollo del mercato BEV, stando a Motus-E, c’è sicuramente l’incertezza sulle agevolazioni governative. Un recente rapporto di Ernst & Young (EY) sottolinea gli effetti positivi che norme, sussidi e incentivi hanno avuto nella spinta verso l’elettrificazione. Anche l’urgenza percepita della decarbonizzazione incide sulle scelte di consumatori e produttori visto che – come ricorda la European Enviroment Agency - i trasporti sono i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra nell’UE. EY prevede che il mercato si bloccherà quando saranno pronte reti pubbliche consistenti per la ricarica (l’UE punta a realizzare 1 milione di punti di ricarica pubblici entro il 2025 e 3 per il 2030) e verranno rafforzate e diversificate le catene di approvvigionamento. Sempre più ravvicinati, gli obiettivi europei di riduzione di emissioni di CO2 danno conto della necessità dell’elettrificazione delle flotte per conseguire nel 2050 una concreta neutralità climatica: una riduzione del 15% entro il 2025 e, dal 2030, del 50% per i furgoni e del 55% per le auto fino all’obiettivo di emissioni zero di CO2 per i nuovi veicoli a partire dal 2035. Decisiva in questo senso sarà la qualità dell’offerta in un mercato che presenta margini sfidanti. Per questo, con la nuova 600e, FIAT ritorna nel segmento B, quello delle small cars, confermandosi leader della mobilità urbana sostenibile. La Nuova Fiat 600e è la nuova icona BEV di Stellantis, sulle orme del successo della sua antenata e vera bestseller, la Fiat 600 degli anni ’50, anch’essa popolare “family mover”.Nel progettarla, gli ingegneri FIAT si sono concentrati su tre pilastri principali: massimizzare lo spazio a bordo in uno spazio compatto, renderla una city mover attraente e combinare l’iconicità con l’efficienza, per un piacere di guida aumentato.Con una lunghezza di 4,17 metri, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria e una autonomia elettrica di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km nel ciclo urbano, è la soluzione ideale sia per la guida in città, sia per viaggiare in contesti extraurbani. Iconica fuori, “Dolce Vita” dentro: la nuova Fiat 600e esprime perfettamente la bellezza e lo stile di vita italiano grazie a un design cool e a caratteristiche come le funzioni cromoterapia e massaggio che offrono un’esperienza real­mente multisensoriale.Dotata di funzioni di assistenza e sicurezza di ultima generazione, offre tutti i vantaggi correlati alla mobilità urbana ed extra-urbana grazie all’assistenza di guida di livello 2.E’ disponibile nelle versioni Fiat 600e La Prima, Fiat (600e) RED , per chi è alla ricerca di una soluzione di mobilità accessibile e sostenibile e, molto presto, anche in versione Hybrid.