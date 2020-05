Il futuro dell’Europa dipende dalle sue regioni, dalle sue città e dai suoi piccoli comuni

Roberto Ciambetti

È evidente che un potere centralizzato non è in grado di rispondere alle molteplici sfide di una crisi di questa portata. Per salvare vite umane e proteggere le nostre economie bisogna affidarsi soprattutto ai leader regionali e locali, sostenendone gli sforzi sul campo. Il loro contributo è stato, è e sarà fondamentale per porre fine alla pandemia, garantire i servizi di base e l’assistenza sanitaria, salvaguardare posti di lavoro, sostenere le PMI e preparare il terreno per la ripresa economica e sociale.

È il momento di un piano europeo di ripresa ambizioso, che assista coloro che si trovano in prima linea in questa emergenza e risponda alle necessità delle regioni, delle città e dei piccoli comuni di tutta Europa.

È necessario rafforzare la politica di coesione dell’UE che riduce le disuguaglianze e migliora la resilienza delle regioni, delle città e dei piccoli comuni di tutta Europa. Abbiamo bisogno di una solidarietà concreta verso tutti coloro che sono stati colpiti dalla crisi. Una solidarietà che vada di pari passo con la responsabilità. Abbiamo bisogno di unità tra tutti i livelli di governance – europeo, nazionale, regionale e locale – nell’interesse dei nostri cittadini.

Tutte le nuove misure e il prossimo bilancio pluriennale dell’UE devono tener conto delle esperienze delle autorità regionali e locali, che sono indispensabili per garantire una ripresa economica che non lasci indietro nessun territorio e nessun cittadino. Adesso la ripresa economica deve rappresentare la priorità cardine per l’UE. Le nostre imprese vanno sostenute con politiche che permettano loro di rimanere sul mercato, rivedendo le misure che potrebbero aggravarne le difficoltà.

Il Fondo dell’UE per la ripresa deve finanziare un meccanismo dell'UE per le emergenze sanitarie e un centro di coordinamento dell'UE per la lotta alle pandemie. L’UE deve offrire prestiti e sovvenzioni per aiutare direttamente gli enti locali e regionali a coprire le perdite di gettito fiscale. È necessario sostenere la digitalizzazione dei servizi pubblici, varare un programma di aiuti regionali a favore delle PMI e sviluppare un piano di sostegno alle zone rurali.