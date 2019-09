Il futuro e la bellezza sotto il sole di Napoli Inaugurata nel 1955, con un profetico discorso di Adriano, una tra le «fabbriche più belle d’Europa» nelle parole di un testimone come Ottiero Ottieri, la Olivetti di Pozzuoli fu un «miraggio» di riscossa e dignità per il Sud di Giuseppe Lupo

Stabilimento Olivetti di Pozzuoli, la terrazza sul Golfo di Napoli

In una vecchia foto in bianco e nero degli anni 50, si vede un uomo a bordo di un carretto che transita sulla via Campi Flegrei, a Pozzuoli, all’altezza dello stabilimento Olivetti. È stata scattata avendo alle spalle lo stabilimento, di cui si scorgono qualche colonna, tonda e sottile, la scritta Olivetti e la tettoia della portineria di cui il sole del tramonto proietta l’ombra verso l’interno. Si tratta di un’immagine irriproducibile oggi ma solo perché i carretti sono spariti e sulla strada transitano le automobili. La tettoia e le colonne invece sono rimaste uguali, con la stessa carica evocativa, lo stesso bagaglio di suggestioni per un’idea di moderno che non intendeva abbattere e sostituirsi alla tradizione, ma completarsi entrando in dialogo con essa.

Verso Sud

Il fatto che un industriale del Nord avesse deciso di investire nel Mezzogiorno, in controtendenza rispetto ai flussi migratori, può essere considerato uno degli aspetti di eccezionalità che contribuisce a elevare a mito l’ex area industriale, conosciuta oggi come Comprensorio Olivetti. Fino al 1992 era ancora attiva nella produzione di strumenti per l’informatica e la comunicazione, adesso invece ospita il Cnr, alcune fra le maggiori società della telefonia mobile (Vodafone, Tim, Wind) e i centri per la ricerca medica delle malattie genetiche, finanziata da Telethon. Come Olivetti credeva nel futuro - e ci credeva pensando a un modello di fabbrica che si assumesse le sue responsabilità sul piano etico e dunque non fosse soltanto un luogo di produzione, ma anche di studio e sperimentazione dove gli operai potessero leggere libri o giornali nell’annessa biblioteca - analogamente, anche se per altre vie, agiscono gli enti e le società che vi hanno trovato asilo.

Agli occhi del visitatore non sfugge un paradosso: ciò che sta all’esterno del comprensorio ha subito i naturali processi di trasformazione, dall’arredo urbano alla cartellonistica, dal fronte delle palazzine alla pavimentazione di strade e marciapiedi. L’ex area industriale invece non ha subito la benché minima variazione. Alcuni uffici del centro direzionale conservano addirittura le scrivanie, le cassettiere, gli armadi, le porte, i pavimenti, gli infissi. Tutto, qui, è soggetto ai vincoli della Soprintendenza. Questo luogo è nato per essere all’avanguardia e tale rimane, come se qualcosa di inossidabile continua a manifestare un vantaggio rispetto ai tempi.

Via Campi Flegrei ha l’aspetto di una passeggiata turistica. Ci sono ville nascoste da alberi, palazzine con fiori, alberghi dai larghi terrazzi e portinerie accoglienti. La luce estiva, che taglia perpendicolare l'asfalto, sembra conciliare il bisogno di ombra e quiete. È quasi impossibile immaginare la presenza di una fabbrica meccanica che negli anni 50 produceva calcolatrici, eppure proprio lungo questa strada, mimetizzata dalle forme architettoniche che la rendevano molto simile a una struttura ricettiva, Adriano Olivetti pronunciò il discorso di inaugurazione del nuovo insediamento e lo fece nell’ampio piazzale interno della fabbrica, davanti ad autorità politiche e maestranze, dirigenti, impiegati, operai. Era il 23 aprile del 1955.