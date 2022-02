Il futuro endemico del virus: avremo nuovi picchi, ma meno gravi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 sarà il primo anno dell’endemia, quello di convivenza con il virus. A meno di nuove pericolose varianti, improbabili ma non impossibili, i contagi saranno sotto controllo con numeri ridotti e costanti fino all’estate e poi dei possibili picchi in autunno e in inverno, ma con numero circoscritto di malati gravi in ospedale, in particolare anziani e fragili. Uno scenario, questo, che potrebbe ripetersi anche per anni.

A difenderci non sarà la quarta dose ma il primo richiamo annuale del vaccino, molto probabilmente un nuovo preparato “tarato” sull’ultima variante o addirittura efficace contro tutte le varianti, che potrebbe diventare obbligatorio per anziani (magari già dagli over 50) e fragili.

Al vaccino si dovrà affiancare un solido protocollo di cure domiciliari, quello che è tragicamente mancato nelle prime ondate che hanno mietuto tante vittime, con farmaci da usare a casa alla prima comparsa dei sintomi: tra tutti i nuovi antivirali contro il Covid già sul mercato e da prendere anche nella farmacia sotto casa dietro prescrizione del medico di famiglia, oltre ai monoclonali (per infusione ospedaliera) per i pazienti più vulnerabili.

Perché una cosa è certa: il Covid resterà a lungo tra di noi. Quello che ancora non è certo è quale sarà il suo impatto nei prossimi anni soprattutto nei momenti di picco: molto dipenderà da che variante ci troveremo di fronte. Incognite che ad esempio il Governo inglese ha provato a fugare con un documento messo a punto dagli accademici e pubblicato nei giorni scorsi che prevede 4 scenari: i primi due («miglior scenario» e «ottimistico») prevedono ondate leggere o assimilabili a quella attuale di Omicron, le ultime due («scenario pessimistico» e «peggiore») prevedono l’arrivo di nuove varianti pericolose con effetti severi per anziani e fragili fino a colpire l’intera popolazione.

«Il virus si sta endemizzando, si vede dalla curva che scende rapidamente. Grazie agli alti tassi di vaccinazione c'è una pressione selettiva che spinge il virus a infettare sempre di meno anche se resterà presente come se fosse un rumore di fondo continuo. Vedendo i quattro scenari messi a punto dagli inglesi i più probabili al momento sono i primi due, quelli più ottimistici», avverte Massimo Ciccozzi epidemiologo del Campus Biomedico di Roma.