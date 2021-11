Il futuro dell'energia tra green e digitale, leve strategiche per le pmi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'energia, motore della società contemporanea, è al centro di grandi trasformazioni epocali che stanno impattando in modo sensibile sul futuro non solo delle famiglie e delle imprese, ma anche dell'ambiente e del mondo in cui viviamo.



Innanzitutto, vi è una forte tensione sui prezzi nei mercati internazionali. In questi ultimi mesi la corsa delle materie prime non sembra avere ostacoli. Il petrolio, che costava circa 66 dollari al barile alla fine del 2019, l'anno seguente (in piena pandemia) era sceso fino ad un minimo di 20$. Alla fine di ottobre il Brent quotava poco meno di 85$ con un rialzo del 28% rispetto alla chiusura del 2019 e del 337% se confrontato con i minimi del 2020.



Per tutto il mese di ottobre 2021 i costi del greggio sono stati vicini agli 80$, trainati da una domanda in crescita, anche considerando che le alternative non sono certo a buon mercato. L'indice delle commodities Crb, che considera l'insieme dei prodotti energetici, ha visto crescere i prezzi di oltre il 40% nel 2021 e ha più che raddoppiato i valori dai minimi di marzo 2020. Il gas naturale, che alimenta una parte significativa dei consumi europei, ha visto incrementare le proprie quotazioni di oltre 4 volte tra l'ottobre 2020 e lo stesso mese di quest'anno.



L'incertezza sull'andamento dei prezzi, inoltre, permane. Gli analisti interrogati da Reuters alla fine di ottobre 2021, prevedevano che il Brent sarebbe rimasto nel 2022 su valori elevati, coerenti con quelli dei mesi precedenti al sondaggio, senza dunque un ritorno a breve ai prezzi significativamente più bassi.



Vi è poi un'attenzione crescente verso i processi di decarbonizzazione. A Glasgow i grandi della Terra discutono nella conferenza COP26 delle azioni da intraprendere per fermare il surriscaldamento globale e la conseguente catastrofe che accadrebbe nei prossimi decenni qualora il ritmo di immissione di gas serra nell'atmosfera continuasse come in passato. E tra questi composti che stanno causando l'incremento delle temperature il principale è l'anidride carbonica, prodotto di scarto della combustione di materiale fossile.



E la sostenibilità non è solo un tema circoscritto a governi: riguarda anche, se non principalmente gli atteggiamenti e la consapevolezza dei consumi individuali, che riguardano sia le famiglie che le imprese. E l'attenzione alla componente energetica è proprio al centro delle strategie per la riduzione dell'impronta ambientale che riguarda i privati.



Enel Energia, operatore leader del mercato libero e impegnato con le proprie offerte nel processo di transizione energetica per assicurare un futuro sostenibile al Pianeta. Dallo scorso 28 ottobre, infatti, tutte le offerte di energia elettrica per le imprese con potenza inferiore a 50kW garantiranno un'energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle garanzie di origine del GSE, la società del Ministero dell'Economia che gestisce i servizi elettrici in Italia.



Scegliendo un'offerta verde, i clienti business di Enel Energia possono inoltre richiedere l'invio del Green Kit con il logo 100% green da poter utilizzare sul proprio materiale di comunicazione aziendale per promuovere la propria scelta sostenibile. Un vantaggio competitivo e un investimento che può produrre valore nel lungo periodo.



La flessibilità offerta alle Pmi da Enel Energia è notevole. Ad esempio, vi sono le offerte con prezzi della componente energia bloccati.



E infine c'è l'ultima novità, “Open Energy Digital”, che Enel Energia ha lanciato insieme ad Accenture, per sviluppare le due principali trasformazioni d'impresa, quella green e quella digital.



Le Pmi, attraverso questo servizio, possono avere un'offerta in abbonamento che gli consente di pagare la componente energia al prezzo all'ingrosso, e contemporaneamente accelerare la digital transformation sviluppando, con Accenture, un sito ed una strategia digitale che permetta di ampliare il mercato e farsi conoscere, trovare clienti, vendere prodotti e proporre servizi di prenotazione. Ma non solo: uno spazio dove poter valorizzare la propria scelta green e promuovere insieme un futuro più sostenibile.