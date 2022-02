Ascolta la versione audio dell'articolo

Quanto sono pronte le aziende al cambiamento generazionale? Quanto sanno gestire la situazione di incertezza? E quanto contano gli stili manageriali che cambiano a seconda dei tempi? Forte delle esperienze maturate in diverse aziende come manager, imprenditore e docente e poi anche in quella di famiglia - Strega Alberti Benevento - dove è stato Co-CEO, Emanuele Sacerdote pubblica “Il Futuro Erede. Conversazione sulla continuità dell'azienda familiare” un saggio edito dal Sole 24 Ore sul pensiero strategico destinato alle organizzazioni che vogliono cambiare e ripensare il loro futuro. Il testo sarà in edicola per un mese con Il Sole 24 Ore da sabato 12 febbraio al prezzo di 12,90€, in libreria da giovedì 3 marzo al prezzo di 16,90€ e in formato e-book al prezzo di 9,90€ sulle principali piattaforme digitali.



“Cosa devo fare per diventare un erede migliore?”. Questa domanda, che viene posta all'autore da una laureanda che si appresta a prendere le redini dell'azienda di famiglia, innesca il dialogo tra Emanuele Sacerdote e il futuro erede sul concetto della continuità del patrimonio identitario, reputazionale e imprenditoriale di famiglia, da traghettare alle prossime generazioni e nel prossimo futuro. La modalità narrativa è quindi diretta, asciutta e personale e si ispira a esperienze di vita vissuta dall'autore e descrive l'intervallo temporale nel quale il futuro erede si prepara a entrare nella ventura.



Il saggio traccia un percorso a tappe sul passaggio generazionale che non è semplicemente il trasferimento di testimone, bensì la frontiera di salvezza, la copertura assicurativa, l'innovazione genetica, il ricambio congenito e organico, il processo di scambio, l'equilibrio tra similitudini e differenze, capaci di fortificare l'azienda dell'essere e di preparare l'azienda del divenire. L'inedita veduta è quella di una conversazione privata sui temi cruciali – la storia, le relazioni, l'intraprendenza, le ambizioni, l'ingresso, l'amore, la governance, lo spossesso, ecc. – secondo una prospettiva volta a stimolare la consapevolezza e la responsabilità, nonché il pensiero critico e il realismo.



Il volume - suddiviso nelle 4 macroaree filosofia imprenditoriale, progresso, consapevolezza e indipendenza – propone una lettura propedeutica ai testi tecnici ed è rivolta a tutte le persone coinvolte nei passaggi generazionali a prescindere dalla varietà e dallo spessore del patrimonio.



“Immaginarsi come un traghettatore, che deve tramandare il patrimonio ricevuto al prossimo futuro erede, mi è estremamente utile per visualizzare il senso e il valore solidale della ventura di famiglia”, spiega l'autore.