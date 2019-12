Il futuro europeo dipende dall’autonomia fiscale

La politica di bilancio pluriennale dell’Ue è un esempio della prospettiva intergovernativa. L’Ue non dispone di risorse fiscali proprie (a parte una piccola percentuale dell’Iva nazionale, alcuni dazi, un prelievo su prodotti agricoli provenienti da Paesi non europei, un’imposta sugli stipendi dei funzionari delle istituzioni europee), dipendendo quasi interamente dai trasferimenti finanziari degli Stati membri.

Il bilancio pluriennale dell’Ue

Dal 1993, il bilancio pluriennale dell’Ue dura sette anni (e non cinque, come il mandato del Parlamento europeo) e la sua composizione è decisa dal Consiglio europeo. Il Parlamento europeo ha un potere di veto (se sostenuto da una maggioranza qualificata dei suoi membri), ma non di codecisione. Il bilancio è inoltre molto contenuto (l’1,07% del Pil complessivo dell’Ue, secondo l’ultima proposta), con voci di spesa predefinite (anche per evitare eventuali rinegoziazioni al ribasso). Ora, pur migliorando il coordinamento tra i Governi nazionali, come può tale struttura di bilancio fornire le risorse necessarie a realizzare le priorità definite da Ursula von der Leyen? La prospettiva intergovernativa è destinata ad avviare un nuovo ciclo di promesse non mantenute.

L’alternativa

Di qui la necessità di adottare una prospettiva alternativa, definibile come sovranazionale (o più precisamente federale). Per perseguire le priorità identificate da Ursula von der Leyen, secondo questa prospettiva, l’Ue dovrebbe disporre di una sua capacità fiscale autonoma che la protegga dai condizionamenti dei singoli Governi nazionali. Se l’Ue è una variabile dipendente dalle volontà dei singoli Governi nazionali, le sue priorità saranno oggetto di inevitabile controversia. Esse, infatti, dovrebbero favorire l’Ue nel suo complesso, non (necessariamente) ognuno dei suoi Stati membri. Il green deal non è ritenuto necessario dai polacchi che dipendono dal carbone, la stabilizzazione dell’Eurozona non è ritenuta necessaria degli olandesi che si sentono già economicamente stabili, la protezione delle frontiere europee non è ritenuta necessaria dai baltici che sono lontani dai flussi migratori, l’azione geopolitica dell’Ue non è ritenuta necessaria dagli Stati pacifisti e free riders. La sovrapposizione tra plurimi interessi nazionali e un comune interesse europeo è empiricamente implausibile.

L’Ue dovrebbe separarsi dai Governi nazionali

Per questo motivo, l’Ue dovrebbe separarsi dai Governi nazionali, dotandosi di una sua capacità fiscale derivata da una tassazione autonoma di attività transnazionali. Ciò implicherebbe una riduzione delle spese nazionali, in quanto alcune attività (sicurezza, protezione, infrastrutture, ricerca, politiche anticicliche) sarebbero sostenute dal bilancio europeo. La tassazione europea è giustificabile se riduce quella nazionale (e non già il contrario). Il bilancio europeo dovrebbe avere una durata quinquennale, il suo uso dovrebbe essere deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Governi nazionali, la sua implementazione spetterebbe all’organo esecutivo dell’Ue. La prospettiva sovranazionale/federale consentirebbe dunque all’Ue di mantenere le promesse. Ma come arrivarci?

Di che cosa ha bisogno l’Ue

Insomma, nella prossima discussione sulla politica di bilancio pluriennale, si potranno già evidenziare le alternative sul futuro dell’Europa. L’Ue abbisogna di mezzi (finanziari) e istituzioni (democratiche) per raggiungere i suoi obiettivi. Essa si è esposta alla critica distruttiva dei sovranisti perché non ha potuto mantenere ciò che aveva promesso (per mancanza degli uni e delle altre). Quelle promesse possono essere mantenute senza bisogno di trasferire la sovranità interamente a Bruxelles. L’Ue e gli Stati nazionali possono essere egualmente sovrani, ma su politiche specifiche e distinte. Un equilibrio che dovrà essere garantito dalla loro separazione istituzionale. Se la discussione partirà da fatti concreti (come la politica di bilancio), non riducendosi ad un confronto sui massimi sistemi o sulle minime tecnicalità, allora la Conferenza potrà davvero avvicinare il futuro dell’Europa.