“Il futuro del futuro: le sfide di un mondo nuovo”: il Festival di Trento fa tappa al Politecnico di Milano

All'insegna delle sfide che il nuovo mondo emerso dall'emergenza pandemica e dall'esaurimento della globalizzazione pone di fronte alle imprese prosegue il roadshow del Festival dell'economia di Trento nelle università italiane. Dopo le tappe al Cuoa Business School di Vicenza, in collegamento con il Politecnico di Torino e l'Università di Siena, al Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, alla Bologna Business School e alla Liuc di Castellanza, la presentazione dell'appuntamento in programma dal 25 al 28 maggio agli studenti fa tappa al Politecnico di Milano.

“Il futuro del futuro: le sfide di un mondo nuovo”: questo il tema scelto per la 18a edizione del Festival dell'economia di Trento che fa anche da titolo dell'incontro in programma lunedì 22 maggio presso Made Competence Center, la struttura che ha la missione di accompagnare e sostenere le imprese italiane nella transizione digitale e sostenibile, situata presso il Campus Bovisa del Politecnico (via Giovanni Durando 10, Edificio B8, ore 11). Made4.0 è stato scelto come luogo iconico della trasformazione digitale e supporto al sistema industriale italiano, dove grazie a conoscenze accademiche e d'impresa si punta a sciogliere i nodi della complessità tecnonolgica.

Seguirà una tavola rotonda incentrata sulle modalità con cui l'industria italiana sta affrontando la nuova realtà competitiva. Ne parleranno Giuliano Busetto (Digital industries head di Siemens), Carla Masperi (Ad di Sap Italia), Michele Viscardi (Ad di Cosberg), Jacopo Moschini (Presidente di Confindustria Lombardia Giovani).