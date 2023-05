Il futuro dei giovani, un asso nella manica per Fondazione Crc

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’appuntamento è per prossimo anno per una nuova premiazione di “Conoscere la borsa” un evento di cui Cuneo va fiera , legata al futuro dei giovani. Qualche settimana fa infatti la Fondazione CRC e CRC Innova hanno ospitato il meeting nazionale “L’Economia incontra gli studenti”, evento conclusivo del progetto didattico europeo “Conoscere la Borsa”, a cui quest'anno hanno partecipato circa 10mila studenti da tutta Italia, oltre mille solo da quindici Istituti superiori della provincia di Cuneo.

Si tratta di un progetto promosso dall’Acri con il Patrocinio del Miur, che prevede la partecipazione ad un virtual game: a ogni team di studenti viene assegnato un capitale virtuale di 50mila euro, da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali borse europee. L’attività si svolge su un portale web dedicato e prevede in parallelo la partecipazione ad alcuni webinar tenuti dall’Agenzia Formativa Taxi 1729 e la ricezione di una rassegna stampa periodica, utile come approfondimento e aggiornamento su tematiche economiche, sociali e finanziarie di stretta attualità.

«Conoscere la borsa, progetto che da anni trova ampio riscontro in provincia di Cuneo e in tutta Italia, permette agli studenti di entrare in contatto con la quotidianità e il mercato, un mondo che ha dinamiche non sempre e solo accademiche» ha ricordato il presidente di CRC Innova, Michelangelo Pellegrino. «I giovani hanno la possibilità di sperimentare strategie di investimento senza alcun rischio e questo contribuisce a sviluppare un rapporto informato e responsabile con il denaro, particolarmente utile per il futuro di questi giovani cittadini».

Al meeting cuneese hanno partecipato gli studenti, provenienti da tutta Italia, che meglio si sono contraddistinti durante questa annualità di Conoscere la borsa, in rappresentanza delle quattordici le Fondazioni italiane aderenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Cassa di Risparmio di Volterra SpA, Fondazione CR Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Sicilia, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio Rieti e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

Durante la tre giorni cuneese, gli studenti provenienti da tutta Italia hanno anche condiviso un incontro con quelli cuneesi, provenienti dai quindici Istituti partecipanti (Istituti Tecnici “Bonelli”, “Grandis” e “DelPozzo” di Cuneo, “Einaudi” e “Da Vinci” di Alba, “Baruffi” di Mondovì, “Guala” e “Mucci” di Bra, “Arimondi-Eula” di Savigliano, “Vallauri” di Fossano, “De Amicis” di Cuneo, “Bodoni” e “Denina” di Saluzzo, “Giolitti-Gandino” di Bra, “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì): tutti insieme hanno preso parte alla lectio di Oscar Farinetti intitolata “È nata prima la gallina… forse. Due riflessioni sulla sostenibilità e l’economia”.