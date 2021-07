Il futuro del gruppo Valmont è nell’incontro tra arte e bellezza

Storie Veneziane e Scarface

Un tributo a Venezia, Storie Veneziane è una linea di profumi esclusivi, alcuni con nomi dedicati ai quartieri più famosi della Serenissima. Sono anche venduti al corner Valmont all'interno del Fondaco dei Tedeschi, il lussuoso department store vicino al Rialto.

«Storie Veneziane è un progetto olfattivo iniziato nel 2018, a quattro mani con mia moglie Sophie – continua Guillon – proprio a Venezia dove abbiamo creato una collezione di fragranze preziose in omaggio alla Serenissima. I 7 estratti di profumo hanno flaconi che sono vere e proprie opere d'arte, decorati con una maschera in vetro di Murano, incastonata nella bottiglia, quasi come fosse una gemma preziosa. Le 7 eau de toilette di Palazzo Nobile sono invece fragranze cristalline, fresche ed ispirate ai pavimenti a terrazzo di Palazzo Bonvicini. L'arte e la bellezza si fondono ancora di più nella mia ultima creazione “Scarface – Parfum d'Artiste”. Ho scelto questo nome perché adoro il film, l'ho visto diverse volte. Ho voluto creare un profumo diverso, elegante, no gender, senza tempo. L'iconica bottiglia è decorata con due maschere bianche in vetro di Murano create dall'artista Leonardo Cimolin. Due maschere e due volti che simboleggiano anche quelli dei miei figli più grandi: Maxence e Capucine che prenderanno in futuro le redini del gruppo”.

Emblematica ed autentica opera d'arte, Scarface sarà venduto con uno speciale painting creato proprio da Didier Guillon dove la maschera si divide in due in un simbolico doppio. L'opera e la fragranza sono disponibili in edizione limitata di 100 pezzi acquistabile su ordinazione esclusivamente nelle Maison Valmont.

Il futuro è nell'arte e nella bellezza

Al centro dell'universo Valmont troviamo l'incontro con l'arte e la bellezza. Testimonianza di questa unione è la Fondation Valmont, una fondazione di arte contemporanea, dedicata alla valorizzazione ed espressione artistica in tutte le sue forme. L’arte è un fil rouge costante all’interno della famiglia Guillon, a cominciare da Charles Sedelmeyer, padre della sua bisnonna, un noto commerciante d’arte sulla scena parigina e poi con Stanislas Lami, un famoso scultore, bisnonno di Didier.

«Ho cercato di trasmettere l'amore per l'arte ai miei figli e penso di essere riuscito a infondere questa passione che mi ha sempre animato – conclude Guillon – tanto che l'anno prossimo, mio figlio Maxence sarà il presidente della Fondation. Ho bisogno di una prospettiva diversa, della sua giovinezza, ha 23 anni, della sua sensibilità, e poi desidero avere più tempo per me, da dedicare ai miei interessi, compreso l'amore per la cucina, soprattutto adesso che mi trasferirò a Venezia. Altri progetti? Palazzo Bonvicini che a fine 2021 diventerà una Résidence Valmont, ossia una location d'eccezione dove artisti, clienti e amici della maison potranno incontrarsi per discutere di arte e bellezza, fare dei workshop artistici e scoprire nel dettaglio l'universo Valmont. Altre Résidences Valmont sono già aperte a Hydra, in Grecia, e a Verbier, in Svizzera, mentre apriremo a Barcellona nel 2023».