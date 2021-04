Il futuro hi tech di Stoccarda tra benzina e ioni di litio

1' di lettura

Come sarà il futuro di Porsche? Elettrico, termico e ad alte prestazioni. Il marchio di Stoccarda ha in programma una serie di novità a zero emissioni, a partire dalla Taycan Sport Turismo attesa su strada per il 2022 , anno di debutto anche della nuova Macan elettrica che andrà ad affiancare la versione termica. A questa lista si aggiungerà in futuro anche una versione a zero emissioni della Cayenne, necessaria per raggiungere i target comunicati da Porsche.

Infatti, il marchio fondato da Ferdinand Porsche ha annunciato che entro il 2025 il 50% della produzione sarà elettrica o ibrida plug-in, quota destinata a raggiungere l’80% entro il 2030. Se Taycan nasce sulla piattaforma J1, base di partenza anche della nuova Audi etron Gt, il futuro per Porsche è rappresentato dalla nuova piattaforma PPE.

La Premium Platform Electric, sviluppata assieme al marchio dei quattro anelli, darà vita alla nuova Macan a zero emissioni e molto probabilmente anche alla futura Cayenne elettrica. A questa novità si aggiungerà la versione 2.0 del VW.OS che la divisione Car.Software del Gruppo Volkswagen sta sviluppando, all’avanguardia sul fronte della connettività e dei sistemi di guida automatizzata con Adas dal terzo livello su scala fino a cinque.