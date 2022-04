Il futuro di Kia tra ioni di litio e hi tech. Seconda serie per Niro e arriva il suv EV9

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quattordici auto elettriche a listino entro il 2027, vendere 1,2 milioni di esemplari a zero emissioni dal 2030 e connettività totale dal 2025. Sarà questo il futuro di Kia, pronto a crescere nei volumi raggiungendo i 4 milioni di veicoli venduti all'anno entro la fine del decennio di cui la oltre 2 milioni elettrificati. Il marchio coreano, di proprietà del gruppo Hyundai, sta crescendo in maniera decisa grazie ad un'offerta che punta su innovazione e stile come nel caso della nuova Niro. Cresciuta nelle dimensioni rispetto alla generazione passata, la rinnovata crossover arriverà in concessionaria a giugno esclusivamente in abbinamento a motorizzazioni full hybrid, plug-in hybrid e 100% elettriche. Completamente rivista nel design, ora in linea con il corso stilistico Opposites United, introduce nuovi stilemi a partire dal frontale dove spicca l'ultima evoluzione della Tiger Face già vista su Sportage. Cresciuta nelle dimensioni rispetto al passato, ora pari a 4.420 mm in lunghezza, 1.825 mm in larghezza e 1.570 mm in altezza, presenta interni in grado di accogliere comodamente tutta la famiglia.

La posizione di guida è stata sviluppata attorno al conducente. Due schermi da 10,25 pollici mostrano le informazioni sul veicolo e sulla navigazione, mentre attraverso un display touch multimodale si comandano le varie funzioni dell’infotainment e del riscaldamento. Tra le novità a bordo spicca la grande attenzione alla sostenibilità: il rivestimento del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i pannelli porta sono personalizzati con vernice priva di composti organici volatili e i rivestimenti dei sedili di pelle vegana contengono Tencel, un tessuto biologico ottenuto dalle fibre di eucalipto.

Loading...

Passando alla capacità di carico, si arriva a 495 litri sommando i 475 litri di bagagliaio e altri 20 litri aggiuntivi. Completa anche la dotazione Adas, con un pacchetto che assicura il secondo livello (Secondo tabella SAE) avanzato in materia di guida autonoma.

Sul fronte motorizzazioni è disponibile il quattro cilindri 1.6 Gdi, abbinato al nuovo cambio automatico a doppia frizione, in versione full hybrid da 141 cavalli complessivi e plug-in da 183 Cv totali con quasi 60 km di autonomia a zero emissioni. A completare l'offerta la versione elettrica da 204 cavalli con batteria da 64,8 kWh e autonomia di 463 km (Wltp).

Alimentazione agli ioni di litio anche per la concept EV9, attesa in versione definitiva nel 2023. Realizzato sulla piattaforma modulare e-gmp, la stessa usata dalla Kia EV6, l'inedito suv a zero emissioni mostra un design dal forte effetto “wow”. Lungo quasi 5 metri e con abitacolo fino a 7 posti, sarà alimentato molto probabilmente da un pacco batteria da 105 kWh in grado di garantire un'autonomia reale superiore ai 500 km.