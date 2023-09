Il futuro della manifattura, appuntamento a Brescia il 21 settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La Lombardia è la prima regione industriale in Europa. In base alla classificazione NUTS2 dell’Unione europea ha un valore aggiunto nel 2019 di 80,4 miliardi di euro e si posiziona davanti ai lander tedeschi del Baden-Wurttemberg e della Baviera. La crescita della Lombardia e del Nord Est negli ultimi anni è stata superiore alla media europea e anche il 2022 ha confermato il trend; un risultato frutto della capacità e dell’ingegno degli imprenditori e della qualità dei lavoratori. Regione Lombardia consapevole dell’importanza di questo primato si è da sempre schierata al fianco del tessuto produttivo ed economico con interventi e misure specifiche. In aggiunta, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha approvato il piano Industriale Strategico, che fotografa e approfondisce, in coerenza con la nuova Strategia Industriale Europea, il contesto socio-economico lombardo individuandone punti di forza e debolezza e il posizionamento rispetto all’Europa, ai Quattro motori e all’Italia, per poi identificare linee strategiche e obiettivi di sviluppo verso cui orientare e concentrare le prossime iniziative e investimenti con orizzonte 2030 e 2050.



Primo di cinque incontri sull'economia lombarda

Il futuro della manifattura dunque, tema di fondamentale importanza non solo per la Lombardia ma per l’intero Paese, sarà oggetto di discussione dell’incontro “Sfide e prospettive dell’industria manifatturiera” in programma il prossimo 21 settembre 2023 a Brescia, voluto dall’assessore Guido Guidesi e organizzato in collaborazione con il Gruppo 24Ore, che si inserisce proprio nel percorso di condivisione e di sistema che contraddistingue il lavoro delle associazioni di categoria e quello delle istituzioni pubbliche orientato al sostegno e alla valorizzazione del tessuto produttivo ed economico lombardo. Questo evento si inserisce nel progetto “Lombardia: la regione per le imprese”, un’iniziativa “itinerante”, che si svilupperà in cinque incontri in cui verranno trattate tematiche specifiche relative a tutti i settori dell’imprenditoria coinvolgendo i rappresentanti dell’industria, degli artigiani, dei commercianti, delle cooperative e del credito, in base alle peculiarità del territorio in cui si svolgerà l’evento.Momenti di confronto, funzionali alla Regione per elaborare e programmare le future strategie di sostegno alle imprese affinché la Lombardia possa continuare ad anticipare i tempi con una visione sempre orientata al futuro.

Appuntamento alla Camera di Commercio di Brescia

L’incontro si terrà il giovedì 21 settembre alla Camera di Commercio di Brescia (via Einaudi 23) a partire dalle ore 10. Parteciperanno alla tavola rotonda, Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia; Francesco Ferrari, presidente Confimi Lombardia; Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia; Luigi Sabadini, Presidente Confapindustria Lombardia