Il futuro del marchio tra vetture autonome, connesse e sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Come sarà l’auto del futuro secondo Audi? Connessa, autonoma, elettrica e sostenibile. Il costruttore di Ingolstadt è pronto alla più importante rivoluzione del settore automobilistico dal dopoguerra ad oggi, grazie ad un piano da 40 miliardi per l’auto elettrica che porterà a fermare le vendite di vetture termiche nel 2032 dopo aver smesso di lanciare nuovi modelli con motore a combustione interna nel 2026. Se il futuro a medio termine sarà rappresentato dai nuovi modelli e-tron, come la A6 Avant a zero emissioni presentata per ora in veste di concept, a lungo termine la mobilità firmata Audi sarà rappresentata dai modelli definitivi dei concept Urbansphere, Grandsphere e Skyphere.

Realizzate sulla piattaforma modulare PPE (Premium Platform Electric) futuro punto di partenza di tutti i modelli medio-grandi premium dell’intero gruppo Volkswagen, nel dettaglio la Grandsphere sarà alimentata da un pacco batterie da circa 120 kWh e spinta da due motori elettrici in grado di generare una potenza complessiva i 720 cavalli. Complessivamente l’autonomia sarà superiore ai 750 chilometri, con una potenza massima di ricarica fino a 270 kW. Il valore aggiunto delle concept car Audi arriverà dal quarto livello di guida autonoma, ovvero dove l’automobile sarà in grado di sostituirsi completamente al guidatore. La rivoluzione sul fronte guida autonoma e connettività sarà frutto degli investimenti milionari legati a Cariad, struttura dedicata allo sviluppo software per l’intero gruppo che dal 2026, potrà contare sulla nuova piattaforma Ssp (Scalable Systems Platform. Dopo la Meb (Modular Electric Drive Kit) e la Ppe (Premium Platform Electric, Ssp rappresenta la prossima generazione di piattaforma elettrica, completamente digitale e altamente scalabile.