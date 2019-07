Il futuro dei mercati nelle mani di Fed e Bce

L’exploit dei bond

La dinamica probabilmente più sorprendente è quella dei bond. Sono saliti a oltre 13mila miliardi di dollari le emissioni con rendimento sotto zero e le prospettive di una normalizzazione dei tassi è tramontata dopo il cambio di rotta Fed, che in poche settimane è passata dall’ipotesi di nuovi rialzi a un taglio del costo del denaro forse già a fine luglio. Questa situazione favorevole sui mercati potrebbe continuare, almeno nel breve. L’azionario a livello globale mostra valutazioni non particolarmente economiche ma non siamo ancora in una situazione di bolla come quella del 2000 (il rapporto prezzo-utili oggi su S&P 500 è 10 punti sotto i livelli di 19 anni fa).

«Qualora dovessero venire meno alcune incognite geopolitiche - spiega Manuel Pozzi, Direttore investimenti di M&G Investments - le aziende potrebbero ritrovare fiducia e l’economia accelerare grazie a politiche monetarie ancora più accomodanti. Questo porterebbe a un crollo dei prezzi dei Bund e dei Treasury e potenzialmente a multipli meno elevati, in particolare in America. Manteniamo una preferenza per un’esposizione azionaria globale diversificata, con preferenza per Europa e Asia».

Sotti i riflettori del mercato sono finiti negli ultimi mesi anche i bond emergenti che potrebbero beneficiare di un dollaro meno forte soprattutto se la Fed darà seguito all’ipoteso di un taglio dei tassi. «L’investitore che vuole stare tranquillo - conclude Pozzi - può scegliere credito di qualità e mantenere una certa dose di liquidità da spendere qualora si presentassero occasioni migliori».