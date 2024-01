Il futuro della mobilità? Forse sì, ma così più probabilmente no

SKWheel è un prodotto pensato per migliorare la mobilità in città grazie a un dispositivo personale, leggero da trasportare e facile da indossare. Si tratta di pattini elettrici ad alta velocità che sulla carta presentano molti vantaggi: con una sola carica sono in grado di percorrere 30Km, si ricaricano completamente in pochi minuti, sono leggeri e semplici da indossare, permettono di sfrecciare alla velocità massima di 80 Km/h. Ecco… praticamente sarebbero delle schegge impazzite a motore. Considerate le difficoltà che stanno affrontando i monopattini elettrici, che sono limitati a 20 Km/h di velocità massima, pensare che dei dispositivi personali come questi possano permettere a chi li indossa di gareggiare con le auto su strade extraurbano è quantomeno improbabile. Se limitati a velocità più ragionevoli, però, potrebbero essere interessanti, anche se sempre di difficile omologazione.

2/11 4/11 Menu