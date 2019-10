Il futuro dei parlamenti tra riforma e continuità di Nicola Lupo

Nel suo editoriale domenicale (Da Roma a Bruxelles, i dilemmi dei Parlamenti, 13 ottobre 2019) puntuale e acuto come sempre, Sergio Fabbrini si riferisce alle vicende della settimana appena trascorsa a Bruxelles e a Roma – la bocciatura di Sylvie Goulard da parte del Parlamento europeo e l'approvazione alla Camera della revisione costituzionale sulla riduzione dei parlamentari – per trarre alcune indicazioni sul ruolo dei Parlamenti. Giungendo alla duplice conclusione, in termini prescrittivi, per cui l'Unione europea dovrebbe andare verso un sistema “a separazione dei poteri”, mentre in Italia occorrerebbe riprendere la strada della differenziazione di funzioni tra Camera e Senato.

La lettura che propongo è in termini diametralmente opposti. In Europa, il fallimento della convenzione costituzionale degli Spitzenkandidaten, il lungo processo di formazione della Commissione von der Leyen e, da ultimo, la bocciatura di Sylvie Goulard nel Parlamento europeo rappresentano ulteriori tappe nella direzione di una progressiva evoluzione della forma di governo dell'Unione in chiave parlamentare (secondo quanto riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 239 del 2018): con una Commissione europea, cioè, sempre più legata ai complessi equilibri politico-parlamentari, e ovviamente anche geopolitici, dell'Unione. In Italia, l'approvazione, alla Camera in quarta e definitiva lettura e ad amplissima maggioranza, della legge costituzionale che riduce a 400 i deputati e a 200 i senatori va letta come un seguito assolutamente coerente con il turning point rappresentato dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016; e, al contempo, come la prima tappa di un percorso, da svolgersi nei mesi a venire (a partire dai prossimi tre, che occorrerà attendere perché siano presentate eventuali richieste di referendum costituzionale), finalizzato ad assimilare sempre di più i due rami del nostro bicameralismo paritario.

Provo ad argomentare. La convenzione degli Spitzenkandidaten, secondo cui Presidente della Commissione europea sarebbe dovuto diventare, come è accaduto nel 2014, il capolista indicato dal partito politico europeo il quale avrebbe ottenuto la maggioranza relativa dei voti, era un'idea astuta, ma in qualche misura artificiosa e ambigua, volta ad aggirare e semplificare alcuni tra i tanti nodi politico-istituzionali che la costruzione europea porta con sé. In un'Unione composta da Stati membri così differenti per popolazione, dimensioni, lingue, e con opinioni pubbliche ancora prevalentemente nazionali, appare improponibile ogni ipotesi di vera e propria elezione diretta (del Presidente della Commissione europea, oppure del Presidente del Consiglio europeo). Da ciò l'idea di arrivare a qualcosa di simile mediante un accordo preventivo tra i principali partiti: appunto, un abbozzo di convenzione costituzionale.

Un accordo che, come si diceva, fu rispettato nel 2014, anche grazie ad un paio di circostanze favorevoli: il fatto che i popolari fossero chiaramente usciti dalle elezioni come il primo gruppo parlamentare; la figura di Jean-Claude Juncker, già a lungo capo di governo e proveniente da uno Stato membro piccolo e da tempo centrale nelle dinamiche europee, come il Lussemburgo. Ciò nonostante, quella soluzione ebbe, anche allora, costi non piccoli. Basti pensare che nel Consiglio europeo si registrarono i voti contrari dei capi di governo non solo dell'Ungheria (Viktor Orbán), ma anche del Regno Unito (David Cameron): e quando si va alle radici della Brexit questo è un elemento che si tende spesso a dimenticare.

Ben diverso è stato il quadro quest'anno. Nelle elezioni di maggio 2019 il partito popolare ha registrato un (ulteriore) arretramento (ottenendo 182 seggi su 751) e, soprattutto, il candidato principale individuato da tale partito, il cristiano-sociale Manfred Weber, non aveva esperienze al vertice di un governo e proveniva dallo Stato più importante, la Germania. Una soluzione sarebbe potuta essere quella di nominare Presidente della Commissione lo Spitzenkandidat del partito social-democratico, l'olandese Franz Timmermans, sulla base dell'interpretazione della convenzione – invero tutt'altro che disprezzabile – volta ad attribuire la carica di Presidente della Commissione non al capolista del partito di maggioranza relativa, bensì al leader della coalizione di maggioranza in seno al Parlamento europeo. Senonché, gli equilibri geopolitici dell'Unione sono qui venuti in gioco e alcuni Governi, tra cui quelli dei Paesi dell'Europa centro-orientale (per il resto abbastanza emarginati dal processo di riparto delle cariche di vertice dell'Unione), si sono opposti a tale nomina, in quanto Timmermans aveva avuto la titolarità, ed esercitato con rigore, le politiche per il rispetto dello Stato di diritto in Ungheria e in Polonia.