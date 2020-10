Il futuro sostenibile abita tra le terre alte Al via la seconda edizione dei Winning Ideas Mountain Awards, promosso dal laboratorio e spazio espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti nei pressi di Cortina D’Ampezzo di Lucilla Incorvati

In fatto di sostenibilità la montagna oggi è più che mai all’avanguardia. È un laboratorio di stili di vita e, rispetto a territori più antropizzati come la pianura e la città, mette davvero al centro la qualità della relazione tra l'uomo e la natura. Parte da qui la seconda edizione dei Winning Ideas Mountain Awards, promosso dal laboratorio e spazio espositivo Lagazuoi EXPO Dolomiti, a 2.778 metri di altitudine nelle Dolomiti di Cortina D’Ampezzo dove si vuole fare innovazione, si sperimentano tecnologie sostenibili e si testano prodotti, idee, modelli di microsocietà e di lavoro.

Rispetto all'edizione 2019, la principale novità è la possibilità di autocandidatura: ingegneri, artisti, designer, aziende, realtà grandi e piccole sono invitati a fare conoscere a un pubblico più ampio le buone idee e le buone pratiche che cambieranno il mondo della montagna. Per partecipare alla selezione basta presentare il proprio progetto sul sito ufficiale del concorso lagazuoiwima.org/IT/proponi-la-tua-winning-idea. Parallelamente sarà attivo un comitato di selezione, composto da esperti di alto profilo: giornalisti, referenti di enti ed associazioni, ricercatori, imprenditori contribuiranno alla selezione individuando e proponendo i progetti più interessanti nel panorama nazionale.Le proposte vincitrici saranno esposte al Lagazuoi EXPO Dolomiti a 2.778 metri di altitudine, con vista su un orizzonte di vette, nei mesi di febbraio e marzo 2021. «Ad individuare i vincitori di ogni categoria saranno quattro giurie, una per ambito, composte da studenti e dottorandi universitari selezionati per profilo, ambito di studi e competenza - sottolinea Stefano Illing, ideatore del laboratorio e spazio espositivo Lagazuoi EXPO Dolomiti - il nostro obiettivo è dare spazio a chi traccia nuove strade e dà vita a idee pionieristiche, oltre che contribuire a rinnovare l'immagine della montagna puntando su sostenibilità, innovazione tecnologica, ambiente, turismo».

Quattro categorie in concorso

Quatto le categorie del concorso: 19 abbigliamento e attrezzature da montagna. Le migliori proposte di abbigliamento tecnico e attrezzature adatte a quote e condizioni climatiche particolari; 2) turismo di montagna innovativo e sostenibile. Economia, ambiente, cultura: nuovi valori che qualificano i territori di montagna. Forme di turismo che soddisfano i bisogni dei viaggiatori e dei luoghi ospitanti e allo stesso tempo proteggono e migliorano le opportunità per il futuro; 3) •Innovazione digitale & App: idee per rinnovare l'esperienza della montagna. Dallo sport al turismo, il mondo della montagna si sviluppa attraverso l'innovazione e le tecnologie digitali.; 4) Produzioni enogastronomiche innovative e sostenibili. Il mondo del food è al centro di una rivoluzione che coinvolge la produzione alimentare, le abitudini di consumo, la lotta agli sprechi. Tutti ambiti in cui si può fare la differenza.