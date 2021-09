Il futuro sostenibile dell’Europa passa da miniere moderne

4' di lettura

La batteria è sempre stata un componente cruciale dell’industria automobilistica. Anche se il settore dell’ automotive può produrre quasi tutto ciò di cui necessita in Italia e in Europa, dipende da Paesi dove condizioni di lavoro dignitose o tutela dell’ambiente non sono necessariamente delle priorità – per esempio, la Repubblica Democratica del Congo, la Cina o il Cile – per le materie prime necessarie per le batterie moderne.

Rame, nichel, litio, cobalto e terre rare sono importati da questi Paesi, il che di fatto esclude una produzione di batterie veramente sostenibile. Perché è così? Perché l’industria mineraria in Europa si è storicamente concentrata sull’estrazione del carbone, il catalizzatore – ora in fase di liquidazione – della nostra industrializzazione e prosperità. La maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea non vuole più avere niente a che farci. Lasciamo che le emissioni di CO2 e i danni ambientali associati all’estrazione delle materie prime abbiano luogo altrove, l’importante è che ci concentriamo sull’elettromobilità.

Loading...

Questo è ipocrita – e con le nuove leggi sulle catene di approvvigionamento previste a livello Ue, presto non sarà neppure sostenibile: i produttori devono essere pienamente responsabili nei confronti dei consumatori circa l’origine delle loro forniture e materie prime. Nel prossimo futuro, non potremo più permetterci di procurarci gli ingredienti della nostra prosperità e della nostra desiderata neutralità climatica a spese dei minatori-bambini in Congo o delle popolazioni indigene in Cile in una sorta di neocolonialismo.

Sostenibilità, protezione dell’ambiente, primato dei diritti umani, condanna del lavoro minorile – tutto questo suona piuttosto implausibile quando la nostra “rivoluzione elettrica” accetta serenamente le condizioni inquinanti e disumane nei Paesi esportatori di minerali per batterie. Non possiamo realizzare la visione di un’Europa neutrale dal punto di vista climatico ignorando i diritti dei lavoratori e la salute umana in altre parti del mondo.

Mercedes Benz si sta già muovendo nella direzione di un approvvigionamento responsabile delle materie prime. Secondo il direttore di produzione Markus Schäfer, la casa automobilistica di Stoccarda vuole aumentare i requisiti per le miniere di controllo in futuro. I fornitori dovranno rispettare lo standard minerario Irma (Initiative responsible mining assurance). Altre aziende automobilistiche europee hanno obiettivi simili e si sforzano di estrarre i minerali delle batterie in modo sostenibile,

ecologico e umano.