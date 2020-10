Il futuro dello sport in tv? Micropagamenti e facility per allargare la platea Parla Andrea Radrizzani, patron del Leeds e di Eleven Sports, piattaforma internazionale fondata nel 2015, che in Italia trasmette la Serie C (su cui assicura saranno messe in campo tutte le azioni per rimediare ai disservizi delle prime giornate) di Marco Bellinazzo

Premier League, Leeds United, 23 ottobre 2020 (Reuters)

«Quando ho ingaggiato Marcelo Biesla sono stato a parlare con lui per 10 ore a Buones Aires. Ma la prima cosa che mi ha chiesto è stata di ampliare e migliorare il centro sportivo del Leeds. I giocatori posso formarli, mi ha detto, le strutture no. Ecco perché l’ho scelto e perché lavorerei con lui per i prossimi dieci anni. Perché è un perfezionista e perché ha scelto di giocare sempre all'attacco». Due principi che peraltro si sposano perfettamente con la filosofia dal calcio inglese e soprattutto della Premier League, quella in cui il Leeds United è appena risalito ed è ai primi posti in classifica. Andrea Radrizzani lo ha rilevato tre anni fa da un altro italiano Massimo Cellino che ha avuto meno fortuna e un'accoglienza non proprio calorosa. Radrizzani, oggi 46enne, pioniere dello sport media business, ha saputo prima tessere di nuovo i rapporti con la comunità e le istituzioni locali per poi conquistarsi definitivamente un posto nel pantheon dei supporters del West Yorkshire, grazie a una promozione attesa 16 anni.

Bielsa che chiede non giocatori, ma un centro sportivo moderno ed efficiente è un segno di ciò che la Premier rappresenta.

È una visione del calcio come sport e come industria globale che necessita di una governance autonoma, libera dai freni dei proprietari, e capace di perseguire strategie di innovazione e internazionalizzazione nell'interesse comune. Che impone ai club di crescere e strutturarsi per stare al passo con questa visione, ma che premia questo sforzo. Finora ho investito circa 100 milioni di sterline nel Leeds. La mia società ha anche ricomprato per circa 20 milioni lo stadio, l’Elland Road, che stiamo ristrutturando, ma che già in Championship, la serie B inglese, ci ha permesso di incassare 60 milioni a stagione dai 30 iniziali. Abbiamo partnership internazionali con Amazon Prime, che ci ha dedicato un bel documentario due anni fa, Adidas, Uber, Deliveroo. Inoltre il passaggio in Premier vale da solo 100 milioni di sterline per i diritti tv. In altre parole senza covid e le chiusure conseguenti, quest'anno saremmo arrivati a fatturare 180-200 milioni, più o meno come il Milan.

All’inseguimento della Premier, per emularne organizzazione e redditività, si sono lanciate altre leghe calcistiche europee come Bundesliga e Liga spagnola. La Serie A invece perde terreno anno dopo anno.

Ed è un motivo per cui occorre un cambio di passo per non perderne ulteriormente.