Il futuro delle sportive Alpine (gruppo Renault) è ora nelle mani di Luca De Meo Occhi puntati sulle decisioni che verranno prese dal nuovo ad, l'italiano Luca De Meo in carica dal 1° di luglio. Sarà lui ad ufficializzare il nuovo piano prodotti. di Corrado Canali

Occhi puntati sulle decisioni che verranno prese dal nuovo ad, l'italiano Luca De Meo in carica dal 1° di luglio. Sarà lui ad ufficializzare il nuovo piano prodotti.

5' di lettura

Alpine, il brand sportivo di Renault, sta affrontando un momento difficile a causa della crisi che ha investito il gruppo francese. Adesso tocca a De Meo, che dal primo luglio sarà in carica come numero uno di Renault Groupe. Una delle prime opzioni da definire sarà quella del brand sportivo di Alpine. Non sarà una delle priorità epocali ma cancellare dai piani futuri di Renault il brand sportivo è una decisione da prendere con le molle. Lo stesso presidente del Gruppo francese Jean Dominique Senard lo ha spiegato in occasione del piano di rilancio strategico di Renault definendo Alpine un marchio bellissimo che merita una riflessione in più per renderlo in grado di apportare molto più valore di oggi al Gruppo. La scelta più logica per garantire il futuro di Alpine e anche alla fabbrica di Dieppe dove si producono oggi i tre modelli a listino sarebbero di trasformarlo in brand 100% elettrico.

Una rinnovata attenzione ai modelli sempre più sostenibili

Il piano di ristrutturazione di Renault non a caso prevede una nuova attenzione allo sviluppo di veicoli elettrici, ma per trasformare Alpine in un puro marchio di modelli elettrici, sarebbe necessario spostare la produzione al di fuori di Dieppe o spendere una notevole quantità di risorse per riorganizzare la storica fabbrica. L'attuale situazione di Renault con la pandemia e l'Alleanza ancora da definire hanno sicuramente accelerato le cose. Tuttavia fonti interne alla Casa francese considerano inevitabile elettrificazione di Alpine aggiungendo che la scelta non è da prendersi solo a causa delle normative ecologiche in arrivo, ma per il fatto che le aspettative cambieranno e ci spingeranno verso l'elettrico.

Riorganizzazione della attività produttivi e tagli di modelli

Al pari di Nissan che ha annunciato tagli alla produzione nel Vecchio Continente con la chiusura entro il 2023 dello stabilimento di Barcellona che assembla veicoli commerciali soprattutto per l'esportazione, anche Renault potrebbe presto di ritirare dalla propria gamma almeno due modelli, i due monovolumi Espace, Scenic. La crisi della formula dei monovoluni che deve fare i conti col successo sempre maggiore dei suv crossover potrebbe pesare nelle scelte di De Meo e farlo decidere di tagliare modelli storici di Renault come Scenic ed Espace, ma mai dire mai, visto che nei piani potrebbe esserci quello di salvare almeno la Scenic a 5 posti, ma di eliminare quella a 7 posti la Grand Scenic. A ciò si aggiungerà la scelta di far traslocare la produzione dei due suv Captur e Kadjar nel Regno Unito, col risultato che i due marchi andrebbero a consolidare l'attività della fabbrica di Sunderland nonostante la Brexit assicurando così anche la sopravvivenza di migliaia di posti di lavoro.

Luca De Meo

E se Luca De Meo lavorasse al rilancio della partneship con Daimler?

Una delle novità già programmate dalla Renault per il 2021 riguarderà il mondo dei “multispazio”, cioè quello del Kangoo. Infatti la terza generazione del modello diventerà strategica per contrastare il successo dei Citroen Berlingo e Peugeot Rifter a cui si aggiungono oggi i cugini di Opel, oltre a riveste un ruolo di spicco anche nella prosecuzione della joint venture con Mercedes che ha contribuito alla progettazione e allo sviluppo del nuovo modello. L'estetica e la funzionalità del nuova Kangoo 3 potrebbero essere rivoluzionarie se è vero che l'ispirazione per il futuro modello arriverà dal concept Frendzy datato 2011.

L'alto di gamma del futuro? Potrebbe essere la nuova Kangoo 3.

Da ridimensionarsi il peso della Scenic con la bocciatura della 7 posti, ma che forse non verrà cancellata completamente dei listini futuri del brand francese visto che resterà la sola Scenic a 5 porte, sia pure confinata ad un ruolo più marginale. E ancora elimata l'Espace che fino ad oggi era, di fatto, considerata l'ammiraglia del brand insieme alla Talismam, anch'essa in predicato di uscire dai listini resta da capire quale sarà il modello destinato a diventare il top di gamma di Renault. Le ultime news al riguardo lasciano intuire che potrebbe essere addirittura il nuovo Kangoo sia pure in versione Ev e soprattutto nel nuovo quadro di una futura gamma decisamente più understatement che potrebbe essere varato da Luca De Meo nel suo prossimo piano programmatico.