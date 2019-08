Il futuro va costruito puntando sui giovani

Ne derivano infatti minori costi pubblici, minori diseguaglianze sociali, ma anche una demografia più solida, un sistema paese più innovativo e competitivo, un welfare più sostenibile. Ma significa anche tener acceso uno sguardo nuovo e vivace verso sfide cruciali per uno sviluppo di questo secolo, come la rivoluzione digitale, le trasformazioni demografiche, la giustizia sociale e la salvaguardia del pianeta. Sono questi tutti temi che, come confermano i dati del Rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, toccano sensibilità spiccate dei giovani.

Viviamo in un’epoca in cui i comportamenti e le scelte di oggi - sia a livello mondiale che all’interno dei singoli paesi – producono un impatto notevolmente maggiore che in passato sulle condizioni di domani e dopodomani. Se ciò da un lato fa crescere la domanda di responsabilità e progettualità verso il futuro, d’altro lato è diminuita l’offerta di punti di riferimento solidi e si è ridotto il peso dei soggetti più direttamente interessati alle conseguenze di lungo termine delle scelte di oggi.

In una realtà sempre più complessa e in rapida trasformazione è ancor più necessario dotare i giovani di sistemi di orientamento adeguati e strumenti aggiornati per diventare soggetti consapevoli e attivi nella società in cui vivono (si pensi alle carenze nel nostro paese dal lato dell’educazione finanziaria, delle competenze digitali e trasversali, dello sviluppo sostenibile). Ma le nuove generazioni devono anche poter incidere efficacemente, attraverso credibili meccanismi di rappresentanza e solida presenza quantitativa, nei processi decisionali.

La necessità di dar peso alle ragioni del futuro, al di là della retorica, stenta però a trovare pieno riconoscimento in uno scenario in continuo mutamento. Mentre rimane irrisolta la questione di come tener conto dei diritti delle generazioni future (quelle non ancora nate), e mentre continuiamo ad escludere dai referendum e dalle consultazioni elettorali gli under 18 (i coetanei di Greta Thunberg), ci troviamo ad assistere anche alla riduzione stessa dei giovani con diritto di voto.

Le grandi democrazie sono nate in un’epoca in cui il consistente peso elettorale delle giovani generazioni portava naturalmente a sbilanciarsi in avanti, mentre oggi è sempre più preponderante la popolazione anziana. Ancora al censimento italiano del 1951 la popolazione over 65 risultava inferiore a quella sotto i 5 anni di età (8,2 contro 9,1 percento). L’Italia è stata, nel corso degli anni Novanta, il primo paese in Europa a vedere il superamento del numero di cittadini con almeno 65 anni sugli under 15 e si appresta oggi ad essere il primo con sorpasso anche sugli under 25. Quest’ultima fascia d’età è scesa drasticamente da oltre il 43 percento del 1951 a meno del 23 percento attuale. Più che invecchiamento è in atto un processo di “degiovanimento”, un fenomeno generalizzato nelle democrazie occidentali ma più accentuato in Italia per la persistente denatalità. Da questo punto di vista i paesi europei si dividono in tre gruppi: quelli che hanno mantenuto livelli di fecondità non troppo bassi, come Francia e Regno Unito, quelli che hanno subito un crollo delle nascite ma hanno recentemente avviato politiche in grado di invertire la tendenza, come la Germania, ed infine paesi, come l'Italia, con erosione incontrastata della base demografica. La decisione della Germania di rafforzare le misure a sostegno della natalità deriva da evidenze empiriche sulle conseguenze dell’inclinazione demografica negativa (soprattutto nei confronti di crescita economica e sostenibilità della spesa sociale). Lo stesso impatto sul Pil tedesco della guerra commerciale tra Usa e Cina rivela una certa vulnerabilità dei paesi con accentuati squilibri demografici interni, più esposti, a parità di altri fattori, alle congiunture negative internazionali.