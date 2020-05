Il futuro dei viaggi? Il ritorno alla vacanza in stile anni Sessanta

La pandemia cambierà i costumi sociali, la nostra cultura e la nostra scala dei valori. Il ritmo della nostra vita rallenterà e il grande impatto che tutto ciò avrà sul turismo si vedrà nella mutazione di abitudini sociali ritenute da sempre impossibili da sradicare. Gli spostamenti diminuiranno, i viaggi nel proprio paese e in quelli confinanti saranno preferiti alle tratte di lungo raggio. L’industria aerea vivrà una fase acuta di contrazione della domanda, ci saranno meno voli e chi viaggia preferirà farlo in auto, almeno per quest’anno, e probabilmente anche per il prossimo. Slitteranno i periodi di godimento delle vacanze, invece della consueta concentrazione nei mesi di luglio e agosto ci sarà una maggiore distribuzione nell’arco dell’anno, e cambierà il modo di interpretarle, ci sarà un ritorno alla villeggiatura stanziale tipica degli anni '60 e '70 e, per qualche tempo, accantoneremo le occasioni “mordi e fuggi” per abbandonarci a una pausa più stabile e tranquilla. Molti preferiranno una casa in affitto all’albergo.

Abbiamo avuto modo di meditare su quanto il nostro stile di vita sia assuefatto – forse – troppo all’esibizionismo e alla superficialità della vita digitale che per moltissimi ha più intensità della vita reale. Abbiamo avuto occasione, e tempo, per riflettere sui valori essenziali, su quanto davvero vogliamo e desideriamo. Prima della pandemia i posti sovraffollati erano sinonimo di divertimento e successo, era scontato che l’attrazione di una destinazione dipendesse solo dalla sua movida. Il fascino dei luoghi visitati veniva spesso “oscurato” dalla frenesia di scattare la foto perfetta da postare sul proprio profilo per avere il maggior numero di “like”, lasciando inesplorata la ricerca della vera essenza della meta. Ora, su Instagram quei luoghi appaiono come ricordi di una vita passata, come qualcosa di cui si è stati privati, sono il sogno e la speranza di poter tornare in quel posto, non per una foto, ma per apprezzarlo davvero.

È questo che cambierà, almeno per un po’. «Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi» diceva Marcel Proust e oggi più che mai questa immagine appare contemporanea, vedere e percepire le cose in modo autentico e istintivo, una vacanza in cui libertà e serenità sono sensazioni da far provare prima di tutto a se stessi.

Il “nuovo turismo” e la crisi generata dalla pandemia avranno conseguenze non solo in ambito sociale, ma anche in ambito economico, e il settore turistico, in grave sofferenza da mesi, subirà un inesorabile logoramento nel lungo termine con riflessi sull’indotto e su tutto ciò ad esso connesso. I minori flussi coinvolgeranno l’intero comparto evidenziando l’insostenibilità del sistema del turismo di massa: compagnie aeree chiuderanno, molti alberghi non saranno in grado di riaprire e molte altre imprese turistiche soffriranno per anni gli effetti della crisi. È probabile che il turismo low cost venga colpito maggiormente rispetto al segmento élite, poiché le classi sociali più deboli avranno meno risorse da dedicare allo svago per effetto della crisi economica.

L’Ocse afferma che lo shock della pandemia 2020 potrebbe causare una contrazione del 45-70% nell’economia turistica internazionale per tutto l’anno in corso. Più nello specifico, secondo le stime di Assoturismo, il nostro Paese quest’anno perderà circa il 60% dei turisti, chiudendo il 2020 con circa 172 milioni di presenze, livelli che si registravano a metà degli anni Sessanta, quando la popolazione mondiale era la metà di oggi, il mondo era diviso in blocchi nel mezzo della Guerra fredda e i gli spostamenti in aereo erano appannaggio di pochi.