Il G20 di Conte tra incontri con i leader e l’eco dei problemi interni dal nostro inviato Stefano Carrer

Ue, Conte: Italia eviterà la procedura perchè ha conti in ordine

4' di lettura

Osaka - Non solo i temi collettivi del G20, i contatti informali per rassicurare gli altri leader europei presenti al fine di evitare lo scatto della procedura di infrazione, gli scambi di vedute sulle nomine ai vertice istituzionali della Ue: il G20 del presidente del Consiglio a Osaka è stato accompagnato dall’eco di delicati dossier e problematiche tutte interne. Alcune, del resto, si collegano direttamente al problema del budget. Ad esempio, per quanto riguarda la flat tax, su cui il vicepremier Salvini continua a mostrare di non voler transigere, «siamo molto ambiziosi, io personalmente sono ambiziosissimo: intendo la flat tax non solo come rimodulazione delle aliquote ma come riforma fiscale», ha detto Conte rispondendo nella conferenza stampa finale alla domanda sulla sua dubbia compatibilità , agli occhi dei partner europei, con le strettoie di bilancio. «Faremo una riforma complessiva, con le risorse, cercando di valorizzare al massimo il nostro obiettivo: vogliamo alleviare la pressione fiscale, oltre a riformare l’intero quadro fiscale».

Da Ilva a Tav

Decisamente collegato all’Europa (in senso anche figurato) è la questione del Tav, su cui il premier è parso sbilanciarsi rispetto alle persistenti cautele dell'altro vicepremier Di Maio: sul Tav il «percorso è stato delineato. Abbiamo fatto una valutazione costi-benefici. Questoha aperto un confronto con i nostri interlocutori che sono due: l'Ue e la Francia. Questo percorso si sta chiudendo, dovremmo trarne le fila. C'è una interlocuzione in corso. Ci sono aggiornamenti che provengono dall'Unione europea in termini di maggiore disponibilità finanziaria. E una più equa ripartizione. Poi trarremo le conseguenze in piena trasparenza».

VAI AL DOSSIER TAV

Sulle polemiche relative al caso Ilva-Mittal, dove sono tornati a rischio parecchie migliaia di posti di lavoro per la minaccia dell’azienda di lasciare dopo le variazioni introdotte dall'emendamento parlamentare, Conte ha detto: «Pensare che si possa gestire un'azienda solo a condizione di avere un'immunità penale è un privilegio, una eccezione su cui è intervenuto il parlamento, che è sovrano». «Io confido - ha aggiunto - che gli investitori non abbiano affidato i loro business plan, le loro valutazioni di investimento, solo a questa regoletta».

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti da Roma ha però sbottato: «Se il governo ha assunto un impegno in sede di negoziazione, diventa complicato e disdicevole non mantenerlo». Anche le polemiche su Atlantia hanno inseguito il premier in terra giapponese: in proposito, Conte ha sottolineato che dopo il caso del ponte di Genova «non si può far finta di niente»: d’altra parte, per gli eventuali risvolti punitivi occorre considerare gli aspetti giuridici e amministrativi che sono nell’ordine delle possibilita.