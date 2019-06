Il G20: i perché di un summit globale

Prova d’orchestra di una governance mondiale o costoso rito annuale che lascia sostanzialmente il tempo che trova? Le diversità di opinioni sono legittime sul G20, ma è bene ricordarne la genesi . Formalmente, si tratta del “Summit on Financial Markets and the World Economy” e, come definito nel terzo summit a Pittsburgh del settembre 2009, intende essere il “Premier Forum for international economic cooperation”. La componente economica è quindi spiccata: proprio una crisi finanziaria (quella con epicentro in Asia nel 1997-1998) generò la diffusa consapevolezza che occorresse la partecipazione delle principali economie emergenti nelle discussioni ad alto livello sul sistema finanziario internazionale. Furono quindi i ministri delle Finanze del G7 a concordare il primo G20 dei ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali nel 1999. In risposta a una seconda crisi finanziaria – quella globale innescata dal collasso della Lehman Brothers – si tenne il primo G20 Summit a Washington nel novembre 2008, con gli stessi Paesi membri. In pratica il precedente vertice dei responsabili finanziari fu elevato a vertice di capi di Stato e di Governo, come forum dei leader delle principali nazioni sia sviluppate sia emergenti, che rappresentano oltre l'80% del Pil globale e circa due terzi della popolazione. Inizialmente semestrale, dal 2011 è un appuntamento annuale. Se sono in pochi a mettere in discussione che il G20 fu importante per affrontare la crisi finanziaria globale evitando il ricorso a tentazioni di chiusura e protezionismo, è diffuso il dubbio che negli anni successivi i G20 abbiano avuto portata ed effetti meno solidi.