Il G7 lancia il piano anti pandemia ma si divide su Cina e Brexit

LONDRA - Il fronte comune già scricchiola. Nel secondo giorno del summit del G7 in Cornovaglia sono emerse le divisioni tra Stati Uniti e Unione Europea su come gestire la Cina e tra Gran Bretagna e Ue sul protocollo irlandese. Piena intesa invece sulla necessità di cooperare sulla produzione e distribuzione di vaccini per prevenire un'altra pandemia, con la firma della Dichiarazione di Carbis Bay.

Joe Biden, al suo debutto all'estero come presidente degli Stati Uniti, punta a creare un'alleanza delle democrazie per contrastare l'ascesa della Cina. Il G7 ha adottato la proposta americana di un'alternativa alla nuova via della Seta, la grande rete di progetti infrastrutturali da migliaia di miliardi di dollari finanziata da Pechino per accelerare gli scambi commerciali. Il progetto si chiama “Build back better world” o B3W (ricostruire meglio il mondo) e secondo gli Usa sarebbe un'iniziativa infrastrutturale globale «positiva, sostenibile, trasparente e basata sui valori», di fatto un'alternativa etica e verde alla via della Seta per aiutare i Paesi in via di sviluppo «senza chiedere nulla in cambio».

Le divergenze tra Usa e Ue sulla Cina

I sette Grandi concordano sulla necessità di arginare la Cina, ma la Ue punta sulla cooperazione mentre gli Usa optano per un approccio più duro. Non c'è accordo per ora sui dettagli del piano e sui finanziamenti necessari per attuarlo. Secondo fonti attendibili, è soprattutto la Germania a remare contro. La Cina è la prima destinazione per le esportazioni tedesche. La cancelliera Angela Merkel ha dichiarato che è meglio avere un messaggio positivo, essere «a favore di qualcosa, non contro».

Biden vorrebbe anche includere nel comunicato finale del summit un'esplicita condanna del lavoro forzato e delle violazioni dei diritti umani da parte di Pechino in Xinjiang e a Hong Kong, mentre la Ue preferirebbe esprimersi in termini generali e non nominare la Cina.

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, in quanto presidente del G20, ha ricordato quanto sia essenziale cooperare con la Cina su questioni globali come la lotta al cambiamento climatico.