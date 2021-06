Il G7 ritrova l’unità: accordo su vaccini e ambiente, compromesso sulla Cina

4' di lettura

LONDRA - Allineati nella lotta contro il cambiamento climatico, nella cooperazione sui vaccini e anche nell'atteggiamento verso la Cina: al termine dei lavori il G7 ha ritrovato un'unità di intenti.

Intesa sull'ambiente

L'ambiente è stato il tema principale della giornata conclusiva del summit di Carbis Bay, in Cornovaglia. «Proteggere il pianeta è la missione più importante che noi leader abbiamo», ha detto Boris Johnson, il premier britannico. I leader del G7 hanno concordato di aumentare il loro contributo al fondo da 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni nocive. Il 2021 rappresenterà «il momento di svolta per il pianeta», afferma il comunicato finale del summit. I leader si sono impegnati ad azzerare le emissioni al più tardi nel 2050 e a fare tutto il possibile per mantenere l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5 gradi.

Il presidente americano Joe Biden ha sottolineato che è la prima volta che i leader mondiali trovano l'accordo su un impegno così specifico. I Paesi ricchi non finanzieranno più centrali a carbone ma solo fonti di energia rinnovabili e progetti sostenibili, una svolta che Johnson ha definito «una nuova rivoluzione industriale verde con il potenziale di trasformare il modo in cui viviamo».

Le associazioni ambientaliste hanno subito contestato la mancanza di cifre e impegni concreti da parte dei singoli Paesi, sottolineando che l'obiettivo di 100 miliardi all'anno era stato stabilito già nel 2009 e mai raggiunto, nonostante l'aggravarsi delle condizioni climatiche che ha penalizzato soprattutto i Paesi più poveri. Il guru degli ambientalisti, il veterano David Attenborough, in mattinata ha inviato un messaggio video al G7, dichiarando che «affrontare il cambiamento climatico ora è una sfida politica e di comunicazione tanto quanto una sfida scientifica o tecnologica, Abbiamo la capacità di affrontare la sfida, ma serve la volontà globale di farlo».

La Cina nel comunicato finale

Il G7 ha anche raggiunto una posizione comune su come gestire la Cina, trovando il compromesso tra l'approccio intransigente degli Stati Uniti e quello conciliante dell'Unione Europea. Per la prima volta un comunicato finale del G7 chiede esplicitamente a Pechino di rispettare i diritti umani nella regione dello Xinjiang, esprimendo preoccupazioni per il ricorso al lavoro forzato e la persecuzione delle minoranze etniche nella regione. I leader del G7 hanno anche chiesto a Pechino di concedere più autonomia a Hong Kong e di evitare azioni unilaterali che potrebbero destabilizzare la regione e hanno anche sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, Paese sovrano che la Cina considera una provincia ribelle.