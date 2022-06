Il G7 unito sull’Ucraina: pieno sostegno finché necessario. Draghi: Putin non deve vincere

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Continueremo a garantire supporto finanziario, umanitario, militare, diplomatico e staremo al fianco dell’Ucraina finchè sarà necessario». Lo si legge nella bozza del comunicato finale del G7 sull’Ucraina al castello di Elmau in Germania. C’è l’impegno «ad aiutare l’Ucraina a mantenere la sovranità e l’integrità territoriale, a difendersi e a scegliere il suo futuro». Dal G7 arriva anche un messaggio di condanna alla «aggressione brutale, non provocata, ingiustificabile contro l’Ucraina dalla Russia, aiutata dalla Bielorussia». «Continuiamo e continueremo a non riconoscere i tentativi della Russia di riscrivere i confini con la forza», sottolineano i leader riuniti in Baviera. I quali inoltre assicurano che continueranno a coordinarsi per provvedere a materiale, training, logistica, intelligence e supporto economico per istruire le forze armate ucraine.

Uso mirato e coordinato di sanzioni economiche

Sul fronte economico, c’è la determinazione a ridurre le entrate della Russia, comprese quelle provenienti dall’oro. «Continueremo il nostro uso mirato di sanzioni coordinate per tutto il tempo necessario, agendo all’unisono in ogni fase», si spiega nella dichiarazione. E ancora: «Rimaniamo inflessibili nell’impegno verso sanzioni coordinate e senza precedenti in risposta all’aggressione russa», si legge nella dichiarazione finale. «Siamo impegnati ad aumentare la pressione sul regime del presidente Putin e i sui complici in Bielorussia».

Le minacce della Russia alla sicurezza alimentare globale

Il G7 inoltre attribuisce alla Russia «enorme responsabilità per le crescenti minacce a livello globale alla sicurezza alimentare a seguito del conflitto» e chiede a Mosca «di cessare urgentemente, senza condizioni, i suoi attacchi a infrastrutture agricole e di trasporto e di consentire il libero passaggio del trasporto agricolo dai porti ucraini nel Mar Nero». «L’assalto non provocato della Russia all’Ucraina sta ostacolando la sua capacità di produzione, portando a forti aumenti dei prezzi e all’aumento dell’insicurezza alimentare globale per milioni di persone, specialmente quelle più vulnerabili», si sottolinea.

Zelensky a leader G7: fare tutto per fine guerra entro anno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento in videocollegamento con il vertice del G7 ha esortato i leader a «fare tutto il possibile» per porre fine alla guerra nel suo Paese entro la fine dell’anno. E ha invitato i leader dei sette Paesi a «intensificare le sanzioni» contro Mosca. Secondo Zelensky , «oggi non è il momento di negoziare», e occorre intervenire per «limitare il prezzo del petrolio» russo.

Von der Leyen: sosterremo Kiev fino a quando necessario

Il colloquio con il leader ucraino è stato il punto centrale del summit al castello bavarese di Elmau, in Germania, con la seconda giornata di lavoro del G7. «Zelensky ci ha aggiornato sull’aggressione russa. Ammiriamo la sua leadership e la resilienza della sua gente. Il G7 ha mostrato una apprezzabile unità. Siamo d’accordo sul fatto che sosterremo Kiev fino a quando sarà necessario» ha twittato la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.