Il gaming conquista la moda: ecco perché è un legame sempre più vantaggioso

Avatar di Blankos Block Party vestito con una creazione Nft di Burberry

Il boom delle e-boutique di abiti digitali

Esiste poi il caso Drest: questa app per iOS nata nel 2019 è un gioco che offre agli utenti la possibilità di creare dei look con le collezioni di oltre 200 marchi, look che vengono poi giudicati da altri utenti e premiati. Fra gli ingressi più recenti in Drest c'è Cartier, che offre speciali gift box a chi proporrà gli outfit migliori realizzati con i suoi gioielli. Da Drest, poi, si può un look direttamente su Farfetch. La moda nativa digitale, quella che nasce per essere indossata solo in contesti digitali, sta superando in fretta la sua dimensione di esperimento futuristico: a giugno a Londra è stata presentata la collezione di Aurobouros, marchio di moda interamente digitale che si basa sulla biomimesi, il miglioramento delle tecnologie ai processi della natura.

Abiti Nft Dolce&Gabbana all’asta su Unxd (foto di German Larkin)

Abiti come Nft?

Da qui accedere al mondo degli Nft, i non fungible token, è naturale: durante gli spettacolari giorni della couture a Venezia, Dolce&Gabbana hanno lanciato la prima collezione Nft, chiamata Genesi, nove creazioni realizzate in collaborazione con Unxd, che si possono acquistare all'asta in corso sulla piattaforma. A maggio il fashion film “Aria” di Gucci è stato battuto per 25mila dollari da Christie's, ma le sneakers Gucci Virtual 25 da indossare solo sui social costano 12,99 euro. Il metaverso sarà anche irreale, ma di certo ci incontreremo per le sue strade ben vestiti.