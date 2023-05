Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza: «Servono investimenti nell’educazione degli adulti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sharenting e attività dei baby influencer sono fenomeni su cui abbiamo posto l’attenzione da molto tempo: bisogna muoversi sul piano dell’educazione. Le normative sono importanti e contano, ma quando parliamo di minorenni, i danni sono tali per cui non bisognerebbe parlare solo di rimedi, ma di evitare che certi danni si creino». Carla Garlatti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, non ha dubbi: contro le derive più pericolose dell’esposizione dei minori sul web bisogna agire in fretta.

Lo scorso anno ha preso parte al Tavolo per la tutela dei bambini online, alla presenza dell’allora guardasigilli Marta Cartabia. Che ne è stato delle misure che erano state messe nero su bianco a conclusione?

Ho riassunto una serie di osservazioni sulle emergenze dell’infanzia e dell’adolescenza in una nota inviata lo scorso 8 novembre alla presidenza del Consiglio. Per ora non ho avuto risposta, ma sono fiduciosa: la sicurezza dei minori nel mondo digitale è un tema su cui non si può più temporeggiare.

In Francia esistono una legge sui baby influencer e una proposta di legge sullo sharenting. È un modello per l’Italia?

L’esempio francese può offrire spunti, ma in Italia, sebbene non esista una legge ad hoc, ci sono strumenti normativi che possono regolare la presenza e il lavoro dei minori sul web e sui social, come la norma che permette ai minori di 16 anni di lavorare in pubblicità e nello spettacolo, previo il consenso di entrambi i genitori.