Il Gas affonda la bilancia commerciale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’export cresce a doppia cifra, nuovo balzo per il made in Italy......

Se in passato “l’attacco” di un pezzo di fronte a tali numeri sarebbe stato questo, oggi un tale incipt sarebbe fuorviante. Il senso di un mondo ribaltato è nei dati Istat che in passato si guardavano di sfuggita e che invece ora sono decisivi: la crescita in volumi delle vendite e il valore delle importazioni di energia.

Loading...

Dati oggi cruciali, invece, per capire rispettivamente quanto di “reale” vi sia in un progresso (+14,9%) fatto soprattutto di ritocco verso l’alto dei listini e quanto ci continui a far male l’impennata dei prezzi di gas e petrolio, che vede tra l’altro Mosca come principale beneficiario.

A cui ad aprile l’Italia alla voce prodotti da estrazione (soprattutto gas e petrolio) ha dovuto pagare 2,5 miliardi, più del triplo rispetto a quanto accadeva nello stesso mese del 2021. Mentre in parallelo, per effetto delle sanzioni e dell’incertezza sui pagamenti, l’export verso Mosca si dimezza a poco più di 300 milioni.

Come detto, la corsa a doppia cifra dell’export non è vera gloria. Il dato sui volumi, in calo del 3,2%, ridimensiona di molto l’euforia immediata della crescita dei valori di aprile, che si sintetizza in un progresso del 14,9% interamente legato però all’adeguamento dei listini (+18,7% i valori medi unitari), reso necessario dall’impennata mondiale dell’inflazione.