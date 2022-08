Il gas inverte rotta e le Borse respirano. L'euro scende fino a 0,99 dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La corsa dei prezzi dell'energia, l'aumento dell'inflazione e le politiche restrittive delle banche centrali aumentano i rischi di recessione e spaventano i mercati. Sono volatili e seguono l'andamento del prezzo del gas le Borse europee, che tentano un recupero dopo un'apertura in netto calo e dopo la seduta pesante di lunedì 22 agosto, il calo di Wall Street - il peggiore da giugno - e con l'Asia che è in rosso per la settima giornata consecutiva. Va meglio delle altre, sin dalle prime battute, Milano con il FTSE MIB sostenuto dagli acquisti sui titoli petroliferi. Il gas, che nelle prime battute della giornata è salito fino a 290 euro ha preso la via del ribasso e scambia ora sotto i 270 euro al MWh, Il rally dell'energia alimenta i timori che non si siano ancora visti i picchi dell'inflazione e ci si interroga sull'effettiva possibilità delle politiche monetarie restrittive di contenere i prezzi.

Euro prosegue discesa sotto la parità verso 0,99 dollari

Prosegue la discesa dell'euro contro il dollaro con la moneta unica scesa fino a 0,9905 dollari, aggiornando ancora il nuovo minimo da 20 anni. La moneta europea, schiacciata dalla forza del biglietto verde, ha rotto al ribasso anche il minimo di luglio scorso di 0,9952 dollari. Al momento l'euro è scambiato sui livelli che non vedeva dalla fine del 2002. I timori legati alle politiche restrittive delle banche centrali e al costante aumento dei prezzi con il rally dell'energia stanno favorendo gli acquisti sul dollaro, come bene rifugio. «A differenza dalla prima volta che aveva rotto la parità, il 14 luglio scorso, l'euro consolida e non ritorna sopra 1, rimanendo al di sotto di tale soglia, addirittura andando al test di 0,9900, in una sorta di caduta libera che appare come qualcosa di preoccupante», commentano gli analisti di ActivTrades che definiscono «assordante» il silenzio della Bce. Tecnicamente, la rottura della parità porta a considerare i supporti chiave in area 0,9600, già visti in passato e «ultimo baluardo prima di quello 0,8225 toccato nel 2000, a un anno e mezzo dalla nascita della moneta unica, che era ancora considerata una moneta virtuale dalla maggior parte degli investitori».



Loading...

Tokyo, perde l'1,2%, focus su Jackson Hole

Una nuova seduta all'insegna della debolezza per la Borsa di Tokyo travolta dalla nuova forte marcia indietro di Wall Street mentre la tensione sui mercati sale con l'avvicinarsi del simposio di Jackson Hole, dove parlerà il presidente della Fed, e da cui si attende una politica monetaria aggressiva per combattere l'inflazione. L'indice Nikkei dei titoli guida ha perso l'1,19% a 28.452,75 punti mentre il più ampio indice Topix è sceso dell'1,05% a 1.971,65 punti. Tra i titoli ancora pesante il costruttore di camion e autobus Hino, che ha lasciato sul terreno il 6% dopo la rivelazione di nuove irregolarità nel collaudo di alcuni dei suoi motori. Che ha trascinato anche il suo azionista di maggioranza, Toyota (-1,9%), interessata per alcuni autocarri leggeri



Cina, Pboc esorta banche su prestiti e finanziamenti

La banca centrale cinese (Pboc) ha esortato le più grandi banche statali ad aumentare i prestiti per sostenere la seconda economia del mondo. In una riunione presieduta dal governatore della banca centrale Yi Gang, la People's Bank of China ha invitato le banche statali ad assumere un ruolo guida nella stabilizzazione dell'economia cinese e nell'aumento dei prestiti alle piccole imprese, alle industrie green e al settore dell'innovazione tecnologica.La banca centrale ha anche invitato a garantire "una ragionevole domanda di finanziamento" per il mercato immobiliare cinese. Ieri la Pboc ha tagliato i tassi di interesse sui prestiti, anche per prevenire un'ulteriore flessione del mercato immobiliare. La Pboc vuole anche che le banche statali aumentino il sostegno ai progetti infrastrutturali, comprese le infrastrutture Internet, le infrastrutture urbane e rurali e i progetti di sicurezza nazionale.