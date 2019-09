Il gas russo ora arretra in Europa (ma per gli Usa è una vittoria di Pirro)

Gazprom – che nei primi otto mesi di quest’anno ha visto calare l’export del 4,5% (a 127,3 Bcm) – quest’estate è stata anche penalizzata da un lungo fermo per manutenzione del Nord Stream, il gasdotto che approda in Germania, di cui Mosca sta costruendo il raddoppio.

Il problema principale è però la concorrenza del gas liquefatto, prodotto in quantità crescenti nel mondo e sospinto in Europa dalla debolezza del mercato asiatico, dove il valore dei carichi spot si è ridotto al punto da incoraggiare i fornitori a cambiare rotta. Ed è tutto dire, visto che nei principali hub europei il prezzo del gas è crollato ai minimi dal 2009, sotto 10 euro per Megawattora al Ttf olandese. E gli analisti pensano che potrebbe scendere ancora, almeno fino ai primi freddi.

L’avvio di nuovi impianti di Gnl in Australia, traguardo di maxi-investimenti progettati nel decennio scorso, ha ulteriormente gonfiato l’eccesso di offerta negli ultimi mesi: con l’entrata in funzione a giugno di Prelude (Royal Dutch Shell) Canberra è balzata in testa alla classifica mondiale dei produttori, avvicinandosi a 80 milioni di tonnellate l’anno e superando il Qatar (almeno per ora, visto che anche Doha punta ad espandere la capacità, da 77 a 100 milioni di tonnellate).

Gli Stati Uniti – entrati sul mercato solo nel 2016 – sono già il terzo produttore , in corsa per arrivare sul gradino più alto del podio nel 2025 secondo le previsioni (e le ambizioni) del Governo. Il Gnl «made in Usa» ha già conquistato una quota di mercato del 10% a livello globale secondo Refnitiv, con 22 milioni di tonnellate esportate tra gennaio e agosto, volumi pari a quelli dell’intero 2018. Per la prima volta quest’anno l’Europa ha superato l’Asia come destinazione finale.