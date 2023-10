Il gas torna sopra 50 euro: prezzi al top da sei mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il prezzo del gas naturale vola ai massimi degli ultimi sei mesi, con una crescita del 40% in una settimana, spinto dal conflitto nella Striscia di Gaza, oltre che dal rischio di scioperi in alcuni impianti-chiave della catena di fornitura; sullo sfondo, in particolare in Europa, restano poi gli episodi che, periodicamente, mettono allo scoperto la vulnerabilità della rete infrastrutturale globale, come nel caso del recente incidente al Baltic Connector, sul quale aleggia il sospetto di un sabotaggio...