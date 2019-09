Il gelato con il passaporto digitale che racconta la filiera

2' di lettura

L'appuntamento è dal 20 al 23 settembre, a Bra, in provincia di Cuneo, nell'ambito della rassegna Cheese 2019, uno dei più importanti eventi italiani dedicata al mondo lattiero-caseario. Non è però un formaggio l'oggetto dell'iniziativa a firma del Maestro Gelatiere (tre coni Gambero Rosso) Alberto Marchetti, a cui si deve l'idea di una piattaforma appoggiata alla tecnologia blockchain che consentirà ai consumatori di tracciare la filiera produttiva dei propri gusti preferiti. L'utilizzo della catena dei blocchi in campo alimentare è sempre più ricorrente, almeno in termini di sperimentazioni e progetti mirati, e dopo il vino, la mozzarella, le verdure e i surgelati sembra essere arrivato il turno del gelato artigianale.

Cosa racconta il passaporto digitale

Il fornitore del latte, l'allevamento da cui arrivano le uova, le modalità di trattamento dello zucchero sono alcune delle informazioni che possono alimentare un canale di comunicazione diretto e sicuro tra produttore e consumatore. L'idea di associare un “passaporto digitale” anche a questo particolare prodotto ricalca gli obiettivi delle altre filiere (tutelare il Made in Italy, valorizzare gli operatori del settore, assicurare trasparenza e di qualità) e trova applicazione concreta attraverso un semplice click dello smartphone. L'applicazione nasce in collaborazione con la startup comasca Foodchain, specializzata in soluzione basate su blockchain legate al mondo agroalimentare, e sfrutta la tecnologia dei bitcoin per tracciare e certificare le materie prime del gelato dall'origine fino al consumatore finale. Scansionando con il proprio cellulare il Qr Code abbinato al gusto del gelato scelto, si parte con fiordilatte e caffè, si potrà accedere in formato digitale a un cartello ingredienti certificato e ripercorre l'origine e la storia di ogni materia prima lungo tutta la filiera di produzione.