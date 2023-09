Il Gemelli ai vertici dei migliori ospedali del mondo nella classifica per specialità di Newsweek

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con diversi primati italiani e due piazzamenti nei dieci migliori al mondo la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs rafforza l’ottimo posizionamento all’interno della classifica dei migliori ospedali per specialità stilata annualmente da Newsweek. Spiccano fra le altre le performance della ginecologia, che esordisce al settimo posto assoluto nel mondo e al primo in Italia, e quella della gastroenterologia, confermatasi all’ottavo posto nel mondo e primo nel nostro Paese.

Tutti i numeri dell’indagine

Si tratta di una bussola per orientarsi nel complesso mondo della salute che come di consueto elabora Newsweek, in collaborazione con Statista (World Best Specialized Hospitals 2024). La Fondazione Policlinico Gemelli è presente in undici delle dodici classifiche per specialità: cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, endocrinologia, neurologia, ortopedia, pediatria e urologia, oltre a ginecologia-ostetrica (che viene inserita per la prima volta in questo ranking), gastroenterologia e pneumologia. Un’indagine globale coinvolge decine di migliaia di professionisti della salute, medici e manager ospedalieri. Le classifiche comprendono i primi 300 ospedali al mondo per la cardiologia e l’oncologia, i primi 250 per la pediatria, i primi 150 per la cardiochirurgia, endocrinologia e gastroenterologia, i primi 125 nel campo di neurologia, neurochirurgia, ortopedia, pneumologia e urologia e, per la prima volta, i primi 100 ospedali al mondo per ostetricia e ginecologia.

Scambia: cura della salute femminile a 360 gradi

«Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento così alto», afferma il professor Giovanni Scambia, direttore scientifico di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e direttore della Uoc Ginecologia oncologica. «Una delle caratteristiche della ginecologia del Gemelli è quella di occuparsi a 360 gradi della salute femminile, dall’adolescenza, alla menopausa, passando per la gravidanza. Tra i nostri fiori all’occhiello, il centro Class Ultrasound Omic, che applica l’analisi “omica” e l’intelligenza artificiale a quella morfologica con ecografi di ultima generazione e il centro Class Hysteroscopy, che associa accuratezza diagnostica alla possibilità di trattare qualsiasi patologia endouterina. Determinante, infine, il nostro impegno nella ricerca di nuovi trattamenti per i tumori ginecologici, come quello dell'ovaio».

Gasbarrini: è il frutto di un grande lavoro di squadra

«Non possiamo che essere molto fieri della classifica di Newsweek – dichiara il professor Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia e ordinario di Medicina interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - che posiziona la gastroenterologia del Policlinico al primo posto in Italia e al secondo in Europa. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, che vede clinici dell’apparato digerente, endoscopisti, chirurghi dell’apparato digerente e dei trapianti, radiologi, microbiologi e anatomo patologi, psicologi e nutrizionisti lavorare in team multidisciplinari per prendersi al meglio cura del paziente. Questa classifica esprime sia l’eccellenza clinica, che quella di ricerca e di didattica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, che trasmettiamo giornalmente ai nostri allievi, sia con insegnamenti di alto livello, che con pubblicazioni che ci vedono costantemente presenti sulle riviste scientifiche più prestigiose e nei principali congressi internazionali».

Il dg Elefanti: vanto per la sanità regionale e nazionale

«È un grande onore per il nostro gruppo – commenta il professor Luca Richeldi, direttore della Uoc di Pneumologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio - essere in Italia ai vertici della pneumologia, una disciplina che soprattutto durante la pandemia ha dimostrato la propria rilevanza per il Servizio sanitario nazionale». Grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento internazionale viene espressa dal direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il professor Marco Elefanti. «Sono davvero orgoglioso di essere alla guida di una realtà ospedaliera, che è vanto per la sanità regionale e nazionale e mi felicito con tutta la comunità ospedaliera, di cui conosco e apprezzo l’impegno quotidiano per assicurare a tutte le persone, che con fiducia si rivolgono a noi, le migliori cure e la migliore assistenza».