Il gemello digitale (senza pilota) che vince a Indianapolis

Il risultato tecnico ha dimostrato una nuova spinta evolutiva per tecnologie abilitanti fondamentali, come il digital twin. Sono decenni che si pensa a costruire il gemello digitale degli oggetti o dei sistemi: un insieme di dati, intelligenza artificiale e chip che simula tutta la vita dell’oggetto o del sistema per calcolarne le performance e prevederne i cambiamenti.

Ma questa volta il digital twin aveva un cervello che prendeva decisioni a grande velocità in una realtà complessa. Il gemello digitale non è più soltanto il film di una realtà, è diventato parte attiva di quella realtà. Il settore delle automobili è uno di quelli nei quali l’elaborazione di gemelli digitali è più avanzata. Ogni Tesla venduta, per esempio, ha un gemello digitale. Ma nessuna Tesla è stata mai guidata da un software capace di portarla sulla mitica pista di Indianapolis.

Quale università è riuscita meglio delle altre? Stanford non ha completato i giri previsti. Purdue e Mit sono andate a sbattere. Di nove squadre, solo tre hanno completato la gara. La Technischen Universität München ha registrato il miglior tempo, superando altre otto squadre e ha vinto il milione.

Al secondo posto si è piazzata la squadra EuroRacing, formata da tecnici dell’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Pisa, l’Eth di Zurigo e l’Accademia Polacca delle Scienze: erano andati più veloci di tutti ma hanno capito male le specifiche del programma di gara, sicché gli organizzatori hanno trovato un premio supplementare da 100mila dollari per incoraggiarli. La terza squadra che è arrivata fino in fondo è stata quella del Politecnico di Milano.

Alexander Wischnewski, leader del team di Monaco di Baviera, ha commentato: «In questa gara le auto devono risolvere problemi complessi. Non essendoci le normali regole stradali è difficile per un’auto prevedere il comportamento delle altre. Il nostro segreto è stato quello di fare molte gare simulate per migliorare le capacità predittive del nostro software».