Il generale Vannacci destituito dal comando dell'Istituto geografico militare. Lui: «Non istigo all’odio. Nessun passo indietro»

Il generale Roberto Vannacci, al centro di polemiche per quanto scritto nel libro autoprodotto “Il mondo al contrario”, in cui definisce gli omosessuali come “non normali”, è stato sollevato dal comando e rimosso da capo dell’istituto geografico militare di Firenze. È quanto stabilito dallo Stato Maggiore dell’Esercito. In base a quanto si apprende Vannacci è stato messo a disposizione del comando delle forze operative terresti rimanendo nella sede del capoluogo toscano. L’ufficiale verrà sostituito nel suo incarico dal generale Massimo Panizzi, che prenderà servizio lunedì 21 agosto. “Quando scrivevo questo libro sapevo che avrebbe dato da discutere ma sicuramente non mi aspettavo questo polverone. Non replicherò a decisioni che arrivano da una catena gerarchica. Lo farò nelle sedi opportune» ha commentato Vannacci dopo la notizia della sua destituzione. Poi ha aggiunto: “La Costituzione garantisce la libertà di parola. Da me nessuna istigazione all’odio. Io non mi sento di fare passi indietro, rivendico quanto ho scritto. Non uso mai parole volgari o triviali: esprimo liberamente i miei pensieri”.

Il libro finito al centro delle polemiche

Vannacci, 55 anni, già a capo dei paracadutisti della Folgore e poi alla guida dell'Istituto geografico militare, nel libro finito al centro delle polemiche, parlando di omosessuali e coppie gay, affermava: “normali non lo siete, fatevene una ragione!” E ancora: “la normalità è l'eterosessualità. Se a voi tutto sembra normale, invece, è colpa delle trame della lobby gay internazionali”. Parlando della legittima difesa il generale non usava mezzi termini. Se un ladro entra in casa “perché non dovrei essere autorizzato a sparargli, a trafiggerlo con un qualsiasi oggetto mi passi tra le mani”, “se pianto la matita che ho nel taschino nella giugulare del ceffo che mi aggredisce, ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato?”.

Crosetto e l’esercito prendono subito le distanze

Il ministro della Difesa e l’Esercito hanno subito preso le distanze. Dinanzi alla gravità delle affermazioni contenute nel libro, Guido Crosetto ha annuncito un’indagine diciplinare mentre l’Esercito ha fatto sapere che i contenuti del libro non erano mai stati sottoposti ad alcuna autorizzazione e valutazione da parte dei vertici militari.

La difesa di Vannacci

Dopo la notizia della destituzione il generale è stato intervistato dalla trasmissione di Rete4 “Diario del giorno”: “L’odio è un sentimento come l’amore - ha detto il generale -. Penso sia lecito provare odio, disprezzo per qualcuno. Sono libero di provare odio per chi stupra i bambini? Certo che si, ma facendolo non sto istigando ad un linciaggio. È un disprezzo che viene espresso nei confronti di un’azione - ha continuato -. Rivendicare la libertà di sentimento è lecito e legittimo. Nel mio libro non mi sono mai rivolto a delle categorie. Non vedo perchè dovremmo vivere in un mondo che prova solo amore”. “La libertà di opinione e le idee si devono confrontare sul piano delle argomentazioni e non della gogna mediatica” ha aggiunto.

Pd: semplice trasferimento non è sufficiente



Ma il Pd reputa la destituzione di Vannacci insufficiente. “Il semplice trasferimento di Vannacci non è sufficiente. La sua presenza ai vertici dell'Esercito continua a recare discredito e disonore alle forze armate, a cui va sempre il riconoscimento per difendere i valori costituzionali che lui offende” scrive in un tweet Alessandro Zan, responsabile Diritti della segreteria del Partito Democratico.