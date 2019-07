Il genitore «fantasma» / L'inadempimento dei genitori

Con la procreazione, i figli acquisiscono il diritto di essere mantenuti ed educati dai propri genitori e di condividere con loro la relazione “filiale” sia nella sfera privata e affettiva, sia in ambito sociale.Di conseguenza, la violazione da parte del genitore di questi diritti rappresenta un inadempimento grave nei confronti dei figli e fa scattare il risarcimento dei danni provocati. Lo ha affermato la Corte d'appello di Bologna con la sentenza 697 del 2019, che ha confermato la condanna in primo grado nei confronti di un padre che non aveva riconosciuto la figlia