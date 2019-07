Il genitore «fantasma» / Obbligo trasmissibile agli eredi

Il danno da grave sofferenza arrecato al figlio per via delle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non esser stato desiderato dal genitore assente e, anzi, rifiutato, va liquidato in via equitativa. Se il genitore è deceduto, l'obbligo di risarcire il danno è trasmissibile agli eredi. Lo ha precisato il Tribunale di Cagliari che, con la sentenza 259 del 25 gennaio 2017, ha riconosciuto il risarcimento del danno a un figlio non riconosciuto da parte del padre deceduto, condannando al pagamento la moglie e gli altri quattro figli avuti durante il matrimonio