Il genitore «fantasma» / La prova del pregiudizio

Il disinteresse dei genitori, soprattutto se protratto per anni, può senz'altro costituire una violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli tale da far scattare il risarcimento del danno morale in base all'articolo 2059 del Codice civile. La prova del pregiudizio si può trarre anche da elementi presuntivi e nozioni di comune esperienza, che devono essere valutati dai giudici di merito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 4208 del 21 febbraio 2018