Il Ghetto di Varsavia: 750 disperati per una rivolta

In audio e in video vi sono inoltre ricordi di chi riuscì a fuggire dal ghetto con documenti falsi verso la zona ’ariana’ di Varsavia o nelle foreste attorno alla città: “Ci ordinarono di uscire e ci allinearono contro un muro. Tutti pregano”, ricorda un sopravvissuto, mescolando passato remoto e presente, come spesso si sente in quel tipo di ricordi mai davvero trascorsi: “Ci puntarono contro una mitragliatrice, abusarono delle donne, di fronte a tutti noi. Fu orribile. Menomale che non c’è mia madre”.

Annientamento

Il 16 maggio, l’annientamento della sommossa fu suggellata dalla distruzione della Sinagoga Grande. Il generale Jürgen Stroop annotò: “Non c’è più un quartiere ebraico a Varsavia”.Raso completamente al suolo, il ghetto poté rimanere vivo grazie alla memoria dei pochi che ce l’avevano fatta e a molti documenti e immagini. Un imperituro memoriale di quel tentativo di opporsi ad un destino senza via d’uscita, lo compose nel 1947 Arnold Schönberg col titolo “Un sopravvissuto di Varsavia”, come oratorio per voce recitante, coro maschile e orchestra: “Venite fuori! ... Vennero fuori. Alcuni, i vecchi, gli ammalati, molto lentamente; altri con agilità nervosa. Temono il sergente. Si affrettano quanto più possibile. Invano... Il sergente e i suoi sottoposti colpivano tutti: giovani e vecchi, sani e malati, colpevoli e innocenti...Io sentivo tutto, sebbene fossi stato colpito molto forte...Poi udii un soldato dire: sono tutti morti”.